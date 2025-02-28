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Kuzey Kore stratejik seyir füzeleri test edildi: Kim'den orduya 'nükleer silah' çağrısı

Kuzey Kore stratejik seyir füzeleri test edildi: Kim'den orduya 'nükleer silah' çağrısı

07:5428/02/2025, Cuma
AA
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Kuzey Kore, stratejik seyir füzelerini test etti.
Kuzey Kore, stratejik seyir füzelerini test etti.

Kuzey Kore, 26 Şubat'ta stratejik seyir füzelerini test ettiğini açıkladı. Kim, orduya, "nükleer silahları kullanmaya hazırlıklı olmaları" çağrısı yaptı.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) haberine göre, lider Kim Jong-un füze denemesini yerinde takip etti.

Stratejik seyir füzelerinin 26 Şubat'ta ülkenin batısından fırlatıldığı belirtilirken, denemenin ülkenin "güvenliğini tehdit eden düşmanlara karşı nükleer saldırı kapasitelerini göstermek" amacıyla yapıldığı aktarıldı.

Kim, orduya, "nükleer silahları kullanmaya hazırlıklı olmaları" çağrısı yaptı.

Füze denemeleriyle sık sık gündeme gelen Kuzey Kore, en son 26 Ocak'ta denizden karaya stratejik seyir füzelerini test etmişti.

Kuzey Kore, 7 Ocak'ta da yeni bir tip orta menzilli hipersonik balistik füzeyi test ettiğini duyurmuştu.



#füze
#Kim Jong-un
#Kuzey Kore
#stratejik seyir füzeleri
#test

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