Dünya LaFargede gizli belge temizliği
BARIŞ PINARI HAREKATI

LaFarge’de gizli belge temizliği

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde başlattığı terör temizliğiyle bölgeden çekilmeye devam eden ABD askerleri, PKK’yla işbirliğine delil olabilecek her türlü malzemeyi de üsleri terketmeden önce yakıyor. ABD kuvvetleri, Fransız Çimento firması LaFarge’ın tesisleri içerisindeki karargahını boşaltırken, belge, teçhizat ve malzemeyi yakarak imha etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
PKK delil olabilecek her türlü malzemeyi üsleri terketmeden önce yakmaya başladı.
PKK delil olabilecek her türlü malzemeyi üsleri terketmeden önce yakmaya başladı.

Suriye’nin kuzeyinden çekilmeye devam eden ABD askerleri, PKK/YPG terör örgütüyle işbirliğine ve bölgedeki operasyonlarına delil olabilecek her türlü malzemeyi de üsleri terketmeden önce yakmaya başladı. Önce Tel Abyad ile Rasulayn arasındaki 4 gözlem noktasını boşaltan ABD, önceki gün de Mümbiç’teki Al Saida üssünden çekildi.

Bu kez benzer bir hareketlilik Aynel Arab’ta yaşandı. Pentagon Fransız Çimento firması LaFarge’ın tesisleri içerisindeki ABD Özel Kuvvetleri Karargahı’nı boşalttı. Uydu görüntülerinde, ABD Özel Kuvvetleri’nin tesisten ayrılmadan önce çok sayıda özel belge, teçhizat ve malzemeyi ele geçirilmemesi amacıyla yakarak imha ettiği bölgeden yükselen duman sayesinde belirlendi. ABD medyası daha önce Rusya’nın eline bırakılan ABD üslerinde imha faaliyeti yürütülmemesi eleştiren haberlere yer vermişti. Öte yandan DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Albay Myles Caggins, ABD askerlerinin Rakka, Tabka ve Suriye’nin kuzeydoğusundaki Fransız Lafarge Çimento Fabrikası’ndan çekildiğini açıkladı.

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