Dünya Lavrov Bağdadi ABDnin bir buluşuydu
ASYA

Rusya'dan Bağdadi açıklaması

Lavrov: Bağdadi ABD'nin bir buluşuydu

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov "Bağdadi, ABD'nin bir buluşuydu. Bu konuda daha fazla bilgi istiyoruz. Ordumuz ilave bulgular üzerinde çalışıyor ve ABD'nin (Bağdadi'nin ölümüyle ilgili) söylediklerinin çoğunu halen teyit edemiyor." dedi.

Haber Merkezi AA
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, DEAŞ'ın eski lideri Ebubekir el-Bağdadi'yle ilgili "ABD'nin bir buluşuydu" yorumunu yaptı.

Rus "Rossiya 24" kanalına konuşan Dışişleri Bakanı Lavrov, DEAŞ'ın eski lideri Bağdadi'nin ölümü ile ilgili açıklamalarda bulundu.

  • Bağdadi'nin ölümü konusunda ABD'den farklı bir değerlendirme yapan Lavrov, "Bağdadi, ABD'nin bir buluşuydu. Savunma Bakanlığımız Bağdadi hakkında bir açıklama yaptı. Bu konuda daha fazla bilgi istiyoruz. Ordumuz ilave bulgular üzerinde çalışıyor ve ABD'nin (Bağdadi'nin ölümüyle ilgili) söylediklerinin çoğunu halen teyit edemiyor." ifadelerini kullandı.

Gerçekten yaptılarsa!

ABD'nin 2003 yılında Irak'ı işgal etmesinden sonra yaşananlara atıf yapan Lavrov, "DEAŞ, Irak'taki yasa dışı işgal, Irak devletinin çökmesi ve Amerikalıların hapishanelerdeki aşırılıkçıları serbest bırakmasının ardından yükseldi. Dolayısıyla Amerikalılar, doğumunu sağladıkları birini ortadan kaldırmış oldular, eğer gerçekten yaptılarsa." şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, pazar günü düzenlediği basın toplantısında, Bağdadi'nin, Suriye'nin İdlib kentinde bulunduğu evin altındaki ucu kapalı tünellerden birine girdikten sonra üzerindeki intihar yeleğini patlatarak yanındaki 3 çocukla öldüğünü açıklamıştı.

DEAŞ elebaşı Ebubekir El Bağdadi'nin öldürüldüğü görüntüler yayınlandı
DÜNYA
DEAŞ elebaşı Ebubekir El Bağdadi'nin öldürüldüğü görüntüler yayınlandı

ABD Başkanı Trump askerin yerine köpeği montajladı
DÜNYA
ABD Başkanı Trump askerin yerine köpeği montajladı
İhracat rakamları açıklandı

İhracat rakamları açıklandı

Ekim ayında ihracat 16 milyar 336 milyon dolar oldu.
İlk gün bilançosu

İlk gün bilançosu

İstanbul'da 63 çakarlı araç yakalandı.
Trumpın engüçlü rakibi...

Trump'ın en
güçlü rakibi...

​Joe Biden'ın akıl sağlığından şüphe ediliyor.
Gitmeye<br>hiç niyetimiz yok

Gitmeye
hiç niyetimiz yok

​HDP önündeki evlat nöbeti 61'inci gününde.
İttifakta yeni kriz

İttifakta yeni kriz

​HDP Sözcüsü Kubilay: CHP DEAŞ'a destek verdi.
Fenerbahçe'de <br>4 eksik

Fenerbahçe'de
4 eksik

Kayserispor maçında forma giyemeyecekler.

Aynı unvanlı kadro

Aynı unvanlı kadro

​YÖK, devlet üniversiteleri için düzenleme getirdi.
İstanbul'dan sonra<br>Ankara'ya geliyorlar

İstanbul'dan sonra
Ankara'ya geliyorlar

​Aylık 15 bin TL maaşla personel alımı yapacaklar.
Felaketin gizemli<br>yüzü: Çernobil

Felaketin gizemli
yüzü: Çernobil

​Nükleer kaza felaketinin yuttuğu bir kasaba.

Biri 2 yaşında<br>İkizler ise 1,5 aylık

Biri 2 yaşında
İkizler ise 1,5 aylık

Konya'da 3 bebek apartman girişine terk edildi.
Yerine<br>kaymakam atandı

Yerine
kaymakam atandı

​Terör örgütüne üyelik suçundan gözaltına alınmıştı.
Dünya rekoru kırıldı

Dünya rekoru kırıldı

Türk Telekom dünyadaki en yüksek 5G hızına ulaştı.
Emniyet<br>adım adım izledi

Emniyet
adım adım izledi

Kiralık hackerlarla soygun yapan şebeke çökertildi.
Kilit isim tutuklandı

Kilit isim tutuklandı

​İngiltere'de TIR kasasında 39 ceset bulunmuştu.
Çok sayıda<br>ilde kar sürprizi

Çok sayıda
ilde kar sürprizi

​Vatandaş müzik açıp kar topu ve horon oynadı.
Bahçesinde yetiştirdiği ürünlerle Afrikalıları suya kavuşturdu: Şimdi de Arakan'daki kızlara gelinlik giydirmek istiyorum
Gündem

Bahçesinde yetiştirdiği ürünlerle Afrikalıları suya kavuşturdu: Şimdi de Arakan'daki kızlara gelinlik giydirmek istiyorum

Sakarya'da yaşayan Makbule Sütçü, eşinin de desteğiyle evinin bahçesinde yetiştirdiği ürünlerden kazandığı parayı 13 yıl boyunca biriktirerek Afrika'da su kuyusu açtırdı. Sütçü, "Eşimle birlikte kazandık ve kuyuyu yaptırdık, ondan da Allah razı olsun. Şimdi de Arakan'a yardım etmek istiyorum nasip olursa. Evlenen delikanlılara damatlık, kızlara gelinlik giydirmek için uğraşıyorum" dedi.
Manisalı hayırsever bakkal çeşme yaptırmak için evini bile satmış
Gündem

Manisalı hayırsever bakkal çeşme yaptırmak için evini bile satmış

Manisa'da, bakkal işleten hayırsever Sadullah Bulgulu (76), 25 yılda şehrin farklı noktalarına 45 çeşme yaptırdı. Çeşme yaptırmak için evini bile satan Bulgulu, hayvanların da yararlanabilmesi için Spil Dağı'na yaptırdığı 6 çeşmenin bakımını yapıyor. Her zaman içinde çeşme yaptırma isteği olduğunu belirten Bulgulu, "Bundan mutluluk duyuyorum. Benden çeşme isteyenlere de yardımcı oluyorum. Bu hayır işleri için bir evimi sattım. Ben bu dünyadan gittikten sonra da başkalarının bu işi devam ettirmesini istiyorum ama şu ana kadar bu yapacak birini bulamadım" dedi.
Bursa'da dolandırıcılar dublör kullanıp 75 yaşındaki adamın 50 milyon liralık arazilerini elinden aldı
Gündem

Bursa'da dolandırıcılar dublör kullanıp 75 yaşındaki adamın 50 milyon liralık arazilerini elinden aldı

Bursa'da dolandırıcılar, kimliğini ele geçirdikleri 75 yaşındaki Mehmet Ali Cengiz'e ait 50 milyon lira değerindeki 4 ayrı araziyi, Tapu Müdürlüğüne götürdükleri dublör aracılığıyla kendi üzerlerine geçirdi. Mahalledeki emlakçıdan olayı tesadüfen öğrenen Mehmet Ali Cengiz, hukuk mücadelesi başlatıp, arazilerin üçüncü kişilere satışını durdurdu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.