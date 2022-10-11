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Lavrov: Erdoğan ile Putin Astana'da görüşecek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in perşembe günü Kazakistan'ın başkenti Astana'da bir araya geleceğini söyledi. Lavrov ayrıca "ABD, Biden-Putin görüşmesi teklifinde bulunursa değerlendiririz" dedi.

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Haber Merkezi Diğer
Lavrov: Erdoğan ile Putin Astanada görüşecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rasiya 1 kanalına yaptığı açıklamada, "Olası barış görüşmelerine ilişkin her öneriyi dinlemeye hazırız ancak sürecin önceden nereye evrileceğini söylemek zor" dedi.

Lavrov, ayrıca Türkiye'nin Ukrayna ile ilgili görüşmeleri düzenleme teklifi hakkında, "Erdoğan ve Putin bu hafta Astana'da buluşacak, bu toplantı konuları görüşmek için bir fırsat dedi, Moskova her türlü müzakere önerisini dinlemeye hazır, ancak öncelikle girişimlerin içeriğini bilmemiz gerekiyor. ABD, Biden-Putin görüşmesi teklifinde bulunursa değerlendiririz" açıklamasında bulundu.

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