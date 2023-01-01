|
Dünya

Lavrov : Ukrayna krizi konusundaki tüm ciddi girişimlere karşılık vereceğiz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'da bulunan bazı ülkelerin büyükelçileri ile "Ukrayna krizi" konusunda yuvarlak masa toplantısının başında konuşma yaptı. Lavrov, Ukrayna ile krizin çözülmesi konusunda tüm ciddi girişimlere cevap vermeye hazır olduklarını söyledi.

16:23 . 15/09/2023 Cuma
AA
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'da bulunan bazı ülkelerin büyükelçileri ile "Ukrayna krizi" konusunda yuvarlak masa toplantısının başında konuşma yaptı.


Rusya-Ukrayna müzakereleri konusu etrafında gerçek bir "komplo" ortaya çıktığını ve "sahte diplomasi" yoluyla her şeyin alt üst edilmeye çalışıldığını belirten Lavrov, "Tıpkı uzun yıllardır başta ABD ve İngiltere olmak üzere Batılı meslektaşlarımızın Ukrayna olaylarının başlangıcında yaptıkları gibi. Ukrayna muhalefetine milyarlarca dolar yatırım yaptılar ve muhalefeti anayasaya aykırı, kanlı bir darbeyle iktidara getirdiler." ifadelerini kullandı.


Rusya-Ukrayna meselesinin çözümüne yönelik tüm ciddi girişimlere cevap vermeye hazır olduklarını ve tutumlarının değişmediğini vurgulayan Lavrov, "Ciddi tekliflerin tamamına yanıt vereceğimizi ifade ettik ve bu şekilde hareket ediyoruz." dedi.

Birleşmiş Milletlerin (BM) Karadeniz Tahıl Girişimi'ni yeniden canlandırma çabalarına karşılık Ukrayna'nın tutumuna tepkisiz kalındığını söyleyen Lavrov, "BM Sekreterliği yöneticileri de dahil olmak üzere bazı meslektaşlarımız Rusya ile yapılan anlaşmada her şeyin yoluna gireceğini söylerken, Kiev rejiminin, 'Rus tahıl ve gübrelerinin yasa dışı yaptırımlardan muaf tutulacağı şekilde bu anlaşmanın yeniden başlatılmasını asla kabul etmeyeceğiz' şeklindeki beyanına kimse aldırış etmiyor. Yani BM bu kapıyı çalıyor ve Ukrayna, Rusları unutun diyor." diye konuştu.


Son zamanlarda Batılı devletlerin, dünya nüfusunun çoğunluğuna sahip ülkeleri "Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin barış formülü"nü desteklemeye sürüklediğini kaydeden Lavrov, bunu "dolandırıcılık" olarak nitelendirdi.


Batı'nın bu ülkeleri, "Rus düşmanlığı ve ültimatom içeren girişime sürükleyerek onların arkasına saklandığını" dile getiren Lavrov, ardından Batı'nın "Desteğimiz artıyor." dediğini ifade etti.



#Sergey Lavrov
#Ukrayna
#Rusya Dışişleri Bakanı
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Al Raed - Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?