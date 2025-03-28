Lazzarini: Gazze'ye üç haftadan uzun bir süredir insani yardım girmedi

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini dün yaptığı açıklamada, “Gazze'ye üç haftadan uzun bir süredir hiçbir insani yardım girmedi. Bu, Gazze'nin savaşın başından bu yana yardımsız geçirdiği en uzun süre. Ebeveynler, çocuklarına yiyecek bulamıyor, hastalar ise ilaç. Gazze'de fiyatlar da fahiş bir şekilde artmış durumda. Bu arada, İsrail Kuvvetleri'nin bombardımanı devam ediyor. Geçtiğimiz hafta, kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere 500'den fazla kişinin öldürüldüğü bildirilen son 1,5 yıllık savaştaki en ölümcül gün yaşandı” dedi.