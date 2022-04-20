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Dünya Le Monde Odessayı Türkiye kurtardı
AVRUPA

Le Monde: Odessa’yı Türkiye kurtardı

Fransız Le Monde gazetesi, Rusya-Ukrayna arasında arabulucu olan Türkiye’nin, Ukrayna için de diğer NATO ülkelerinden daha fazlasını yaptığını yazdı. Haberde görüşlerine yer verilen Ukraynalı bir diplomat, Boğazların savaş gemilerine kapatıldığını hatırlatarak, “Ankara sayesinde Odessa’yı kurtarabildik” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Le Monde: Odessa’yı Türkiye kurtardı
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Fransa’nın önde gelen gazetelerinden Le Monde, Rusya-Ukrayna savaşında müzakerelere ev sahipliği yapmanın yanı sıra bir dizi diplomasi trafiği yürüten Türkiye’nin krizdeki kilit rolünü manşete taşıdı.

“Türkiye neden Karadeniz’deki ihtilafın hakemi oldu?” başlıklı haberde, Moskova ve Kiev’le olan ayrıcalıklı ilişkilerinin gücüyle Ankara’nın, kendisini çatışmanın ana arabulucusu olarak konumlandırdığı ve özellikle iki kamp arasında iki müzakere oturumuna ev sahipliği yaptığının altı çizildi.

Odessa halkı direniyor: Şehir savunması için kumdan kaleler yapıyorlar
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Tüm dünyanın takip ettiği Ukrayna-Rusya Savaşı, 27'nci gününe girdi.
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Rusya, sivilleri gözetmeksizin saldırılarını sürdürürken, iki ülkenin çevrim içi ortama taşınan müzakereleri devam ediyor.
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Bombaların hedefindeki Odessa'da da halk, şehrin savunmasına yardımcı olmak için çalışıyor.
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Ukraynalılar, Odessa sahilindeki kumları torbalara dolduruyor.
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Kum dolu torbalar, şehrin kritik yerlerinde barikat olarak kullanılıyor.
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İşte Odessa kentinde son durum...
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Odessa halkı direniyor: Şehir savunması için kumdan kaleler yapıyorlar
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Odessa kentinde vatandaşlar şehrin savunmasına yardımcı olmak için Odessa sahilinden doldurdukları kum torbalarını taşıdı.

Haberde görüşlerine yer verilen Ukraynalı bir diplomatın, “Ankara sayesinde Odessa’yı kurtarabildik” dediği aktarıldı. Türkiye’nin diğer NATO ülkelerinden daha fazlasını yaptığının vurgulandığı haberde, “Türkiye, savaşın dördüncü gününde Boğazları tüm savaş gemilerine kapatarak ‘Boğazların koruyucusu’ rolünü oynamasaydı, Rusya bölgeye ek deniz takviyesi gönderebilirdi. O zaman Ukrayna şehirleri Mariupol, Çernihiv veya Harkiv kaderine mahkum edilirdi” ifadeleri yer aldı.

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