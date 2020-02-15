Leyla’nın hesabını kim soracak

Suriye’de Beşşar Esed rejimi ile destekçilerinin saldırıları nedeniyle evsiz kalan ve Türkiye sınırındaki kamp bölgesine sığınan 1,5 yaşındaki İman Ahmed Leyla, soğuktan donarak gözleri açık şekilde can verdi. İman bebek, İdlib’den göç ederek Afrin’in güneybatısındaki bir geçici barınma alanında camsız bir barakada kalan ailesi tarafından önceki sabah Afrin Şifa Hastanesi’ne getirilmişti. Ancak 1,5 yaşındaki İman bebeğin hastaneye geldiğinde kalbinin durduğu anlaşılmıştı. Hastanenin Anadolu Ajansı ile paylaştığı ve bebeğin ölümünden sonra çekildiğini bildirdiği fotoğrafta, İman’ın gözlerinin açık olduğu görülürken, bir elin, fotoğraf çekimi için küçük bebeğin bedenini doğrulttuğu fark ediliyor. Hastanenin ölüm raporunda, yalnızca 4,5 kilogram olan İman bebeğin şiddetli soğuk algınlığı sonucu nefesinin kesilip kalbinin durduğu, beslenme yetersizliği çektiği ve aynı zamanda ‘serebellar atrofi’ (beyincik hacim küçülmesi) hastalığıyla da mücadele ettiği belirtilmişti. Ailenin, Rusya ve rejim saldırılarında tahliye edilen başkent Şam’ın Doğu Guta bölgesinden 2018’de İdlib’e göç ettiği, bombardımanlar nedeniyle burada birkaç kez yer değiştirdikten sonra Suriye-Türkiye sınırı yakınlarında Afrin kırsalına kaçtığı öğrenilmişti.

OYNAT 01:19 Suriyeli çocuğun yürek yakan feryadı Suriye'deki iç savaş 4'üncü yılını geride bırakırken, Esed sivil katliamına devam ediyor. İki kız kardeşi katledilen küçük bir çocuğun, kardeşlerinin ardından bağıra bağıra ağladığı görüntülerin ne zamana ait olduğu belli değil, ama bu çocuk savaşın simgesi haline geldi. Suriyeli ailenin bu feryadı sosyal paylaşım sitelerinde tam 30 milyon kez izlendi.

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