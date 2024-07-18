LGBT'ye savaş açtı şirketlerini taşıyor

ABD'li milyarder Elon Musk, kendisine ait en büyük iki şirket olan uzay taşımacılığı firması SpaceX ve sosyal medya platformu X'in ofislerini, California'dan Texas'a taşımaya karar verdi. Kararını sosyal medyadan duyuran Musk, Kaliforniya Eyaleti'nin okullarda çocukları cinsiyet değiştirmeye yönlendirmeyi hedefleyen ve LGBT lobisi tarafından desteklenen AB 1955 adlı yasayı gerekçe gösterdi. Kaliforniya Valisi Gavin Newsom'ın önceki gün imzaladığı yasayla, ABD'nin en büyük eyaletindeki okulların öğretmenleri, cinsiyet kimliğiyle ilgili bilgileri, çocuğun izni olmadan ebeveynleriyle veya başka herhangi bir kişiyle paylaşmayacak. Yasa bu şekilde tarif edilse de arka planda, çocukları cinsiyet değiştirme işlemlerine yönlendirme amacı taşıdığı belirtiliyor. Elon Musk, 2021'de de Tesla şirketinin ofislerini, Kovid kısıtlamalarına yanıt olarak Texas'a taşımıştı.

SON DAMLA OLDU

Musk, X'te yaptığı paylaşımda, Vali Newsom'ın kararının "bardağı taşıran son damla" olduğunu ifade ederek, SpaceX 'in California eyaletinin Hawthorne bölgesinde bulunan merkezini, Texas'taki Starbase bölgesine taşıyacağını bildirdi. Bu ve bundan önceki pek çok yasanın hem aileleri hem de şirketleri tehdit ettiğini açıklayan Musk, bu tür yasaların, çocuklarını korumak isteyen aile ve şirketleri Kaliforniya'yı terk etmeye zorlayacağını önceden Newsom'a açıkça belirtmiş olduğunu aktardı.

Cinsel kimlik bilgileri paylaşılmayacak

Kaliforniya Eyaletinde geçerli olacak yeni yasa, ABD siyasetinin önde gelen tartışma başlıklarından birisi haline geldi. Yasa temel olarak, okulların ailelere, çocuklarının cinsiyet kimliğiyle ilgili hangi bilgileri sağlamakla yükümlü olduğunu düzenliyor.

Ebeveynlerle çocuklar arasına giriyor

Bu yasa, eyalet genelinde yedi okulda "Ebeveyn Hakları Hareketi" adı altında yapılan kampanyaların sonucunda uygulamaya sokulan kurallara karşı hazırlandı. Bu kurallar, çocukların başka bir isim veya cinsiyet zamiri kullanmaları durumunda, öğretmenleri ailelere bildirimde bulunmakla yükümlü tutuyordu. Eyalet genelinde uygulamaya girecek AB 1955 isimli yasa, bu zorunluluğu geçersiz kılıyor ve öğretmenlerin ailelere çocuklarının cinsiyet kimliği bilgilerini sağlamasına sınır getiriyor. Yasaya LGBT örgütlerinden büyük destek gelmesi de, perde arkasındaki amacın çocukların hakkını savunmak olmadığını ortaya koyuyor.







