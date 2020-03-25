Dünya Libyada ilk koronavirüs vakası tespit edildi
KORONAVİRÜS

Libya'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Çin'un Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan koronavirüs salgını Libya’ya da sıçradı. Başkent Trablus’ta ilk koronavirüs vakasının tespit edildiği duyuruldu.

Haber Merkezi İHA
Arşiv
Arşiv

Libya’da ilk koronavirüs vakası tespit edildi. Libya’da Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi düzenlediği basın toplantısında, başkent Trablus’ta ilk koronavirüs vakasının tespit edildiğini duyurdu. Merkez, korona virüsüne yakalanan hastanın tedavi altına alındığını belirterek vatandaşları koronavirüse karşı alınan önlemleri uymaya çağırdı.

Koronavirüsün Türkiye ve dünyada anlık yayılma haritası: Kovid-19'un vaka sayısı, ölüm ve iyileşme oranları interaktif haritada
DÜNYA
Koronavirüsün Türkiye ve dünyada anlık yayılma haritası: Kovid-19'un vaka sayısı, ölüm ve iyileşme oranları interaktif haritada

Koronavirüs vakası tespit edilen 73 yaşındaki hastanın Tunus’tan Libya’ya geçtiği açıklandı. Hastanın daha önce de Suudi Arabistan’ı ziyaret ettiği bildirildi.

Öte yandan Libya’da 3 gün önce koronavirüs önlemleri kapsamında, 18.00-06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Çin’de yerel kaynaklı koronavirüs vakası görülmedi: Yeni vakalar yurt dışı kaynaklı
DÜNYA
Çin’de yerel kaynaklı koronavirüs vakası görülmedi: Yeni vakalar yurt dışı kaynaklı

Japonya’da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 53'e yükseldi
DÜNYA
Japonya’da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 53'e yükseldi
Abone Ol Google News
KOBİlere destek ve ek süre

KOBİ'lere destek ve ek süre

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, virüse karşı müjdeyi verdi.
Üç üründe vergi kalktı

Üç üründe vergi kalktı

​Koronavirüsten kaynaklı yoğun talep olmuştu.
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

Koronavirüs nedeniyle işçi ücretsiz izne çıkarılabilir mi? İşçi ücretsiz izinde tazminatını alabilir mi?
Bankalar <br>faiz almasın!

Bankalar
faiz almasın!

Binlerce kişi sosyal medya üzerinden mesaj yolladı.
Ev kiraları<br>ertelenebilir mi?

Ev kiraları
ertelenebilir mi?

Milyonlarca kişiyi umutlandıran gelişme...
Zalim Yunan!

Zalim Yunan!

Çocuklar sıkılan gazın içinde kayboluyor.

Yerli kitler<br>daha üstün

Yerli kitler
daha üstün

ABD'ye satarken Çin'den neden kit ithal ettik?
Büyükşehir'le<br>hayat eve sığıyor

Büyükşehir'le
hayat eve sığıyor

Bursa BB Vefa Sosyal Destek Ekibi yardım ediyor.

Virüs türlerine karşı direnci koruyor.
3 banka<br>daha katıldı

3 banka
daha katıldı

İşte banka banka vatandaşa sunulan destekler.
Lig tescil<br>edilecek mi?

Lig tescil
edilecek mi?

​TFF Başkanı Nihat Özdemir iddialara cevap verdi.
Türkiye'nin sayesinde elde ettik

Türkiye'nin sayesinde elde ettik

​Ülkenin devlet televizyonundan resmen duyuruldu.
Ölecek 26 bin<br>kişiyi belirleyin

Ölecek 26 bin
kişiyi belirleyin

Virüsün merkezinden Trump'a çok sert sözler.
3 ay ertelenecek

3 ay ertelenecek

​Esnaf ve sanatkarı ilgilendiren karar resmileşti.
Tahliyeler tamamlandı

Tahliyeler tamamlandı

​Cumhurbaşkanı Yardımcısı sıcak gelişmeyi açıkladı.
Süre kısaltıldı

Süre kısaltıldı

Kısa Çalışma Ödeneği'nde sevindiren haber.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.