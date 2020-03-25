Libya'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Dünya

Ülkeler salgınla mücadele ediyor: İran'da koronavirüs teşhis kiti üretilmeye başlandı

İran'da bir şirket yeni tip koronavirüs teşhis kiti üretmeye başladığını duyurdu. Kitlerin kalite kontrol testlerini geçmesinin ardından seri üretimine geçildiğini aktaran "Piştaz Tıp" adlı medikal şirketin yöneticilerinden Yunusi, "Şu anda ülkedeki şartlarda haftada 80 bin kit üretme kapasitesine sahibiz. Bu yerli ürünlerin maliyeti ithal olanlardan çok daha ucuz" dedi.