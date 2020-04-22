Dünya Lösemili Beyanın anne hasreti Annesiyle buluşmasına mevzuat ve koronavirüs engel oluyor
ORTADOĞU

Lösemili Beyan’ın anne hasreti: Annesiyle buluşmasına mevzuat ve koronavirüs engel oluyor

Tedavisi için Suriye’den Türkiye getirilen 13 yaşındaki kanser hastası Beyan’ı, annesinden sınırlar ayırdı. Adana’da tedavi gören Beyan, hastane odasında ağlayarak annesini istiyor ancak kavuşmalarına hem mevzuat hem korona engel oluyor.

Hamza Hıdır Yeni Şafak
Adana’da tedavi gören Beyan, Suriye’deki annesine kavuşmak için yardım bekliyor.
Adana’da tedavi gören Beyan, Suriye’deki annesine kavuşmak için yardım bekliyor.

Suriye’de Keferlusin kampında yaşanan Beyan Elsabsabi, aniden rahatsızlanınca doktora gitti. Yapılan tahlillerde kan kanseri (lösemi) olduğu belirlendi. İmkanlar yetersiz olduğu için Beyan, tedavi için tek başına önce Hatay’a, oradan da Adana’ya sevk edildi

BEYAN HER GÜN AĞLIYOR

14 Şubat’ta hastaneye yatırılan Beyan, yaklaşık 2 aydır tedavi görüyor, tedavisinin en az 1 yıl süreceği belirtiliyor. Sağlık durumu iyiye gitse de annesinden uzak olması Beyan’ın iyileşmesini yavaşlatıyor. Beyan hastane odasında her gün ağlayarak annesinin yanına gelmesini istiyor. Beyan’ın annesi Fatma Elsabsabi de sınırın öteki tarafında hasretlik çekiyor. Yeni Şafak’a konuşan anne Fatma Elsabsabi, kızına kavuşmak için yetkililerden yardım istedi. Elsabsabi süreci şöyle anlattı:

BİR SONUCA ULAŞAMADI

  • “Biz, Hatay sınırındaki Bab Al-Hawa geçişinin yakınında bulunan Kafarlusin kampında yaşıyoruz. Kızım Suriye’de iken hastalandı ve kan kanseri olduğu tespit edildi. Türkiye’ye gitmemiz gerektiğini söylediler. Babası, ben ve kızım belgeleri alıp sınıra gittik. Ancak yetkililer, ‘Beyan sekiz yaşından büyük olduğu için refakatçiye ihtiyacı olmayacağını söyledi’ ve bizi almadılar.” Kızının sınırdan yalnız geçtiğini ifade eden anne, doktorların geçişi için bir izin kağıdı hazırladığını ancak salgın sebebiyle ülkeye alınmadığını söyledi. Kızına kavuşmak için birçok yetkili ile görüştüğüne dikkat çeken Suriyeli anne, henüz bir sonuca ulaşmadığını belirtti.

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FOTOĞRAF 15
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Kalaycı'nın birer hafta arayla anne ve babasının da Corona Virüsü nedeniyle vefat ettiğini anlatan Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:
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Doktor Yavuz Kalaycı'nın meslektaşlarına emanet ettiği 6 ve 10 yaşındaki kız çocuklarının bize emanet olduğunu ve o emanete sahip çıkacağımızı, en güçlü şekilde söylemek istiyorum. Hem kendi hem de anne ve babası yakın dönemde hastalandılar. Önce babasını daha sonra annesini kaybetti. Aynı dönemde entübe olarak yaşam mücadelesi verdi. İşini de çok seviyordu, 32 yılık bir hekimdi.
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'Kızlarıma sahip çıkın' diyerek yürekleri parçalayan doktora son veda
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Dr. Yavuz Kalaycı, 'Kızlarım çok küçük onlara sahip çıkarsınız değil mi?' mesajıyla milyonların yüreğini parçalamıştı. Kalaycı için görevli olduğu İstanbul Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi önünde anma töreni düzenlendi. Meslektaşları bir dakikalık saygı duruşunda bulundu, gözyaşları sel oldu.
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