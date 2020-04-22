Lösemili Beyan’ın anne hasreti: Annesiyle buluşmasına mevzuat ve koronavirüs engel oluyor

Suriye’de Keferlusin kampında yaşanan Beyan Elsabsabi, aniden rahatsızlanınca doktora gitti. Yapılan tahlillerde kan kanseri (lösemi) olduğu belirlendi. İmkanlar yetersiz olduğu için Beyan, tedavi için tek başına önce Hatay’a, oradan da Adana’ya sevk edildi

BEYAN HER GÜN AĞLIYOR

14 Şubat’ta hastaneye yatırılan Beyan, yaklaşık 2 aydır tedavi görüyor, tedavisinin en az 1 yıl süreceği belirtiliyor. Sağlık durumu iyiye gitse de annesinden uzak olması Beyan’ın iyileşmesini yavaşlatıyor. Beyan hastane odasında her gün ağlayarak annesinin yanına gelmesini istiyor. Beyan’ın annesi Fatma Elsabsabi de sınırın öteki tarafında hasretlik çekiyor. Yeni Şafak’a konuşan anne Fatma Elsabsabi, kızına kavuşmak için yetkililerden yardım istedi. Elsabsabi süreci şöyle anlattı:

BİR SONUCA ULAŞAMADI

“Biz, Hatay sınırındaki Bab Al-Hawa geçişinin yakınında bulunan Kafarlusin kampında yaşıyoruz. Kızım Suriye’de iken hastalandı ve kan kanseri olduğu tespit edildi. Türkiye’ye gitmemiz gerektiğini söylediler. Babası, ben ve kızım belgeleri alıp sınıra gittik. Ancak yetkililer, ‘Beyan sekiz yaşından büyük olduğu için refakatçiye ihtiyacı olmayacağını söyledi’ ve bizi almadılar.” Kızının sınırdan yalnız geçtiğini ifade eden anne, doktorların geçişi için bir izin kağıdı hazırladığını ancak salgın sebebiyle ülkeye alınmadığını söyledi. Kızına kavuşmak için birçok yetkili ile görüştüğüne dikkat çeken Suriyeli anne, henüz bir sonuca ulaşmadığını belirtti.