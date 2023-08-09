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Dünya

Lübnan Barbie filmini yasakladı: Ahlaki ve dini değerlere aykırı

Lübnan Kültür Bakanı Muhammed Murtaza, ABD yapımı Barbie filminin "ahlaki ve dini" değerlere aykırı olduğu ve eş cinselliği öne çıkardığı gerekçesiyle vizyona girmeyeceğini belirtti. Filmin özellikle çocuklar ve gençler üzerinde olumsuz etkilere yol açabileceği, eş cinselliği öne çıkardığını, aile ve evlilik değerlerinin altını oyduğu vurgulandı.

18:20 . 9/08/2023 Çarşamba
AA
Barbie filminden bir sahne.

Barbie filminden bir sahne.

Lübnan Kültür Bakanı Muhammed Murtaza, Lübnan'da yakın zamanda gösterime girmesi planlanan "Barbie" filmi hakkında yazılı açıklama yaptı.

"Eş cinselliği öne çıkarıyor, aile ve evlilik değerlerinin altını oyuyor"

Lübnan resmi ajansı NNA'da yayımlanan açıklamaya göre Murtaza, ABD yapımı filmin Lübnan'daki dini ve ahlaki değerlerle örtüşmediğini, eş cinselliği öne çıkardığını, aile ve evlilik değerlerinin altını oyduğunu vurguladı.

Filmin özellikle çocuklar ve gençler üzerinde olumsuz etkilere yol açabileceği kanaatine varıldığını belirten Murtaza, filmin gösterime girmemesi için Lübnan İçişleri Bakanlığı'na ilgili kararın gönderildiğini kaydetti.



#Barbie
#Lübnan
#ABD
#Film
#Sinema
14 dakika önce
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