Dünya Lübnan Tarım Bakanı karşılıksız yardımlarından dolayı Türkiyeye teşekkür etti
ORTADOĞU

Lübnan Tarım Bakanı karşılıksız yardımlarından dolayı Türkiye'ye teşekkür etti

Lübnan Tarım Bakanı Abbas Hacı Hasan, Türkiye'ye karşılıksız yardımlarından dolayı teşekkür ederek, Lübnan'ın içinde bulunduğu krizden çıkmasında Türkiye'nin rol alabileceğini belirtti.

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Haber Merkezi AA
Lübnan Tarım Bakanı karşılıksız yardımlarından dolayı Türkiyeye teşekkür etti
Türk ve Lübnan bayrağı

Tarım Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Hasan, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Bakan Hasan ve Büyükelçi Ulusoy, görüşmede, ikili ilişkiler, ticaret hacminin özellikle tarım alanında artırılması ve Lübnan tarım ürünlerinin Türkiye pazarına ihracatı ihtimallerini ele aldı.

Hasan, başta İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları olmak üzere farklı kriz evlerinde ayrım gözetmeksizin Lübnanlılara karşılıksız yardımlarda bulunan Türkiye'ye teşekkür etti.

Lübnan'ın içinde bulunduğu ekonomik krizin üstesinden gelmesi noktasında Türkiye'nin pozitif rol oynayabileceğini belirten Bakan Hasan, Türk devleti ve halkı ile köklü ilişkilerin güçlendirilmesi çabasına da değindi.

İsrail, Lübnan'ın güney bölgelerinde ilk olarak 1976'da saldırılar düzenledi ve ardından Lübnan'ın güneyini 1982'den 2000 yılına kadar işgal altında tuttu. İsrail son olarak 2006'da Lübnan'a yıkıcı bir hava saldırısı düzenlemişti.

Lübnan'daki ekonomik kriz

Lübnan, özellikle 2019'dan bu yana ciddi bir ekonomik krizle mücadele ediyor.

Merkez Bankasındaki dolar likidite sorunu ve döviz rezervlerinin erimesi, ülkede başka ciddi krizlerin de patlak vermesine yol açtı.

Lübnan lirası ABD doları karşısında yüzde 90'a varan bir değer kaybı yaşadı ve ülkede resmi olmayan verilere göre enflasyon yüzde 700 arttı.

Birleşmiş Milletlerin 1 Temmuz'da yayımladığı değerlendirme raporunda, Lübnanlıların yarısından fazlasının yoksulluk sınırının altında yaşadığı, yaşam şartlarının 1975-1990 yıllarındaki iç savaş döneminden bile daha kötü olduğu vurgulandı.

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