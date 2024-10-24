Lübnan’da tarihi dayanışma

1978'den bu yana Lübnan'ı beşinci kez işgal edip, savaş açan İsrail, nesilden nesle hem büyük travmalara hem de benzersiz dayanışmaların yaşanmasına neden oldu. Yıllar önce annelerinin kucağında saldırılardan kaçan bebekler, şimdi anne oldu ve kendi çocuklarını yine İsrail’den korumak için kaçmak zorunda. Lübnan’da son bir ayda yaklaşık bir buçuk milyon insan yerinden edildi. 2006 yılında göçmenlere sıcak yemek sağlayan, savaş sonrası kitap kafeye dönüşen Beyrut Hamra’daki Tmarbouta işletmesi, İsrail’in yeniden Lübnan’a saldırmasıyla birlikte kuruluş amacına dönerek, yüzlerce kişiye yeniden sıcak yemek çıkarmaya başladı. Her gün zengin menüsüyle farklı okullardaki göçmenlere yemek hazırlayan işletme sahipleri, “Tarih bir kez daha tekerrür ediyor, biz de ne için başladıysak o işimize kaldığımız yerden devam ediyoruz” diyor. Kafeden, farklı okullarda kalan göçmenlere günlük 600 kap yemek hazırlanıyor. Lübnan'da Tmarbouta gibi onlarca işletme, dayanışma ruhuyla hareket ediyor.