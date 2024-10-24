Lübnan’da tarihi dayanışma

Lübnan’da son bir ayda yaklaşık 1,5 milyon kişi bombalardan kaçıp evini terk etti. 1978’den bu yana İsrail’in sayısız saldırılarına maruz kalan ülkenin travması nesilden nesle devam ediyor. Yıllar önce annelerinin kucağında evlerinden ayrılan bebekler şimdi büyüdü ve çocuklarını korumak için yine kaçmak zorunda.
1978'den bu yana Lübnan'ı beşinci kez işgal edip, savaş açan İsrail, nesilden nesle hem büyük travmalara hem de benzersiz dayanışmaların yaşanmasına neden oldu. Yıllar önce annelerinin kucağında saldırılardan kaçan bebekler, şimdi anne oldu ve kendi çocuklarını yine İsrail’den korumak için kaçmak zorunda. Lübnan’da son bir ayda yaklaşık bir buçuk milyon insan yerinden edildi. 2006 yılında göçmenlere sıcak yemek sağlayan, savaş sonrası kitap kafeye dönüşen Beyrut Hamra’daki Tmarbouta işletmesi, İsrail’in yeniden Lübnan’a saldırmasıyla birlikte kuruluş amacına dönerek, yüzlerce kişiye yeniden sıcak yemek çıkarmaya başladı. Her gün zengin menüsüyle farklı okullardaki göçmenlere yemek hazırlayan işletme sahipleri, “Tarih bir kez daha tekerrür ediyor, biz de ne için başladıysak o işimize kaldığımız yerden devam ediyoruz” diyor. Kafeden, farklı okullarda kalan göçmenlere günlük 600 kap yemek hazırlanıyor. Lübnan'da Tmarbouta gibi onlarca işletme, dayanışma ruhuyla hareket ediyor.
Temel vurarak katliam
İsrail'in Güney Beyrut'ta gerçekleştirdiği hava saldırısında bir apartman yerle bir olurken, olay yerinden gelen fotoğraflarda nadir görülen ayrıntılar yer aldı. Uluslararası ajansların geçtiği görüntülerde 8 katlı binanın zemin katına düşen iki bomba şimdiye kadar hiç görülmediği kadar net görünüyor. İngiliz Telegraph gazetesine göre İsrail saldırıda MK-84 bombaları kullandı. Videolarda bombaların binaya isabet etmesi ile şiddetli bir patlama sesi duyulduğu, moloz ve şarapnel parçalarının çevreye yayıldığı görülüyor. Bombalamadan sadece birkaç dakika sonra binanın "kontrollü bir yıkıma" benzer şekilde çöktüğü görülüyor. Korkunç saldırıda onlarca kişi hayatını kaybederken Telegraph gazetesi İsrail'in "temel vurma" isimli tartışmalı taktiğine dikkati çekti. Bu taktikte yakındaki sivillere sinyal vermek amacıyla hedefe önce küçük bir bomba atılıyor daha sonra ikinci bombayla hedef yok ediliyor. İsrail'in apartmanların zemin katlarını hedef alarak tek seferde tüm yapıyı çökertmeyi amaçlıyor.
Gazze’nin inşası 350 yıl sürebilir
- Birleşmiş Milletler, 1 yılı aşkın süredir devam eden İsrail işgalinde Gazze’nin “tamamen harap" olduğunu ve abluka altındaki bir ateşkeste, yeniden inşasının 350 yıl sürebileceği uyarısını yaptı. BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) tarafından hazırlanan raporda, “Askeri harekat benzeri görülmemiş bir insani, çevresel ve sosyal felakete yol açtı ve geri kalmış durumdaki Gazze'yi tam bir yıkıma sürükledi" denildi. Yapılan tahmine göre, olası bir ateşkes sonrası Gazze’nin ekonomik verilerini 2022 yılı değerlerine ulaştırması 350 yıl sürebilir. Raporda, 2024 Temmuz ayı sonuna kadar okul binalarının yüzde 88'inin hasar gördüğü, 36 hastaneden 21'inin hizmet dışı kaldığı ve 105 birincil sağlık tesisinden 45'inin faaliyet gösteremediği belirtildi.