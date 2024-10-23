Bir yalan atıp hastane vuruyor

Lübnan’ın başkenti Beyrut 21 Ekim’de en şiddetli gecelerinden birini yaşadı. En son 10 Ekim’de saldırı yaşanan merkezde yeni hedefler vuruldu. İsrail saldırıları ilk kez Beyrut'un güney banliyölerindeki Ozai bölgesini ve Refik Hariri Devlet Hastanesi çevresini hedef aldı. Güney banliyölerden Dahiye’de de Burj Al Barajneh ve Haret Hreik bölgeleri vuruldu. Dahiye için tahliye uyarıları yapılırken Beyrut’un diğer noktaları habersiz vuruldu. Lübnan Sağlık Bakanlığı'na bağlı Halk Sağlığı Acil Operasyon Merkezi, İsrail'in Hariri Hastanesi yakınlarına düzenlediği saldırıda aralarında bir çocuğun da bulunduğu 13 kişinin hayatını kaybettiğini yaralı sayısının da 57'ye yükseldiği belirtirken hastanede de ciddi hasar meydana geldiğini duyurdu. Saldırı alanında çok sayıda bina yerle bir oldu.





HEDEF GÖSTERDİLER

Diğer yandan İsrail Dahiye’de Sahel Hastanesi’ni de tehdit etti. Hastanenin altında Hizbullah’ın paraları olduğunu belirten İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee daha sonra buranın hedef alınmayacağını ancak savaş uçakları tarafından gözlemde olduğunu açıkladı. Bu açıklamanın hemen ardından bombardıman nedeniyle Sahel hastanesinde tedavi gören yaralılar tahliye edildi. Yeni Şafak ekibi o hastaneyi görüntüledi.





TAHLİYE EDİLDİ

Gazetemize konuşan Sahel Hastanesi Başhekimi Mazan Alemi, İsrail’in iddia ettiği gibi herhangi bir depo ya da para bulunmadığını belirterek, “Burası herkese açık. Herhangi başka bir işlev görmesi imkansız. Tüm uluslararası kuruluşları ve basını buraya davet ediyoruz. Gelin ve inceleyin, kapılarımız açık. Biz burada insanlara sağlık hizmeti veriyoruz. Burada hastalar, tıbbi personeller, doktorlar ve hemşireler haricinde bir şey bulamazsınız. Bize yapılan bu tehdidin hemen ardından hastalarımızı tahliye ettik. Çok zor oldu ama bunu yaptık. İsrail Gazze’de hastaneleri hedef aldı. Burada güneyde yine hastaneleri vurdular. Aynısının başımıza geleceğinden endişe ediyoruz. Ve bu yüzden şu anda Lübnan’da sağlık sektörü büyük tehlike altında” dedi.





İsrail'in hastaneleri vurmakla tehdit etmesinin ardından Yeni Şafak'ın da aralarında olduğu medya kuruluşları ilgili kurumlarda gözlemleme imkanı buldu.

ŞAŞKINA DÖNDÜK

Sahel Hastanesi çocuk doktoru Mariam Hasan ise buranın bir üniversite hastanesi olduğunu ve tıp öğrencilerini de yetiştirdiğini aktararak, “Tehdidi duyunca şaşkına döndük. Hastalarımız ve personelimizle birlikte çok korktuk. Çünkü her gün burada bölgede bombalama oluyor. Bu yüzden bunu ciddi bir sorun olarak ele aldık ve personelimizi, hastalarımızı kısa sürede tahliye ettik. Lübnan’da güvenli bir yer artık olmasa da başka hastanelere nakil gönderdik. Dün burada bombardımandan yaralananlar vardı. Ülkemizde ve barış içinde yaşamayı seviyoruz. Hiçbir dini veya hiçbir insanı ayırt etmiyoruz. Güvende olmayı istiyoruz. Barış içinde yaşamalıyız. Ben 1985'ten beri burada çalışıyorum. Yani buradaki her alanı biliyorum. Burada İsrail’in bahsettiği şeyler yok” ifadelerini kullandı.





DRONLU TEHDİT

Sahel Hastanesi’nde çekim yaptığımız sırada İsrail dronları gökyüzünde keşif yapıyordu. O anlarda İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee yeni bir açıklama yaparak, “Şu anda Haret Hreik'teki hastanede medya turuna katılan medya profesyonellerine, açıkladığımız belirli yerlere gidin” tehdidinde bulundu. Öte yandan, İsrail ordusu Lübnan'ın doğusundaki el-Maeli bölgesine ve güneyindeki Kessar ez-Zater mahallesini de havadan bombaladı. Saldırılarda en az 10 kişi öldü, 31 kişi yaralandı.















