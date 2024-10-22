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İsrail'den Nasrallah'ın muhtemel halefi Safiyuddin'in öldürüldüğü iddiası: Hizbullah açıklama yapmadı

İsrail'den Nasrallah'ın muhtemel halefi Safiyuddin'in öldürüldüğü iddiası: Hizbullah açıklama yapmadı

23:3022/10/2024, Salı
G: 23/10/2024, Çarşamba
AA
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Haşim Safiyuddin
Haşim Safiyuddin

İsrail, Hasan Nasrallah'ın muhtemel halefi olarak gösterilen Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyuddin'in 3 hafta önce düzenlenen bir saldırıda öldürüldüğünü iddia etti. Hizbullah'tan ise İsrail ordusunun iddiasına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İşgalci İsrail'in Ordu Sözcüsü Daniel Hagari yaptığı açıklamada, Safiyuddin'in 4 Ekim'de Beyrut'un güneyindeki Dahiye Mahallesi'ne düzenlenen saldırıda öldüğünü öne sürdü.


Hizbullah'tan açıklama gelmedi

Hizbullah'tan İsrail ordusunun iddiasına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Hasan Nasrallah, 27 Eylül'de Beyrut'un güneyindeki Dahiye Mahallesi'nde düzenlenen İsrail hava saldırılarında ölmüştü.

Hizbullah, Nasrallah'ın yerine geçecek kişiyi henüz belirlemezken Genel Sekreterlik için Safiyuddin'in ismi öne çıkıyor.

İsrail basını, İsrail ordusunun 3 Ekim gecesi Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısında Safiyuddin'in hedef alındığını yazmıştı.


#hizbullah
#israil
#Lübnan

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