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Dünya

Lübnan'dan Türkiye'ye teşekkür: Her alanda destek oluyorlar

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada, ülkesinin sürekli yanında durduğu ve her alanda destek verdiği için Türkiye'ye teşekkür etti. Mikati, Beyrut Limanı patlamasında zarar gören Dışişleri Bakanlığı binasının restoresinde Türkiye'nin verdiği desteğin ülkesinin içinde bulunduğu mevcut şartlarda teşekküre değer bir adım olduğunu kaydetti.

18:21 . 17/10/2023 Salı
AA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağda), Beyrut'ta Lübnan Başbakanı Necib Mikati (solda) tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağda), Beyrut'ta Lübnan Başbakanı Necib Mikati (solda) tarafından kabul edildi.

Başbakan Mikati, başkent Beyrut'ta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı kabulünün ardından yazılı açıklama yaptı.

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre Mikati, Türkiye'nin Lübnan'a her alanda verdiği destekten dolayı Fidan'a teşekkür etti.

"Türkiye'nin verdiği destek teşekküre değer bir adım"

Mikati, Beyrut Limanı patlamasında zarar gören Dışişleri Bakanlığı binasının restoresinde Türkiye'nin verdiği desteğin ülkesinin içinde bulunduğu mevcut şartlarda teşekküre değer bir adım olduğunu kaydetti.

Görüşmede, ikili ilişkiler ile Lübnan'ın güneyi ve Gazze'deki mevcut durum da ele alındı.

Başbakan Mikati, şu anki önceliğin
"İsrail'in Gazze'ye açtığı savaşı ve Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıları durdurması
" olduğunu söyledi.


#Lübnan
#Türkiye
#Hakan Fidan
#Necib Mikati
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