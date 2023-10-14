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Dünya

Lübnan İsrail'in askeri hedeflerini vurdu

Lübnan'ın Kefr Şuba beldesinden İsrail'in sınır üzerindeki bazı gözetleme noktalarına doğru antik füzesi ile saldırı düzenlendi. Lübnan tarafından havan toplarıyla da yapılan saldırılar sonrası ise İsrail'in topçu atışlarıyla karşılık verdiği bildirildi.

18:17 . 14/10/2023 Cumartesi
AA
Lübnan'dan İsrail'in bazı askeri hedeflerine saldırı yapıldı.

Lübnan'dan İsrail'in bazı askeri hedeflerine saldırı yapıldı.

Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınırdaki bazı askeri noktalarının hedef alınması üzerine, İsrail topçu atışlarıyla karşılık verdi.

Bölgedeki AA muhabirinin aktardığına göre, Lübnan'ın Kefr Şuba beldesinden İsrail'in sınır üzerindeki bazı gözetleme noktalarına doğru antik füzesi ile saldırı düzenlendi.

İsrail'in topçu atışlarının Kefr Şuba beldesinde yer alan en az 2 eve isabet etti.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'dan yaklaşık 30 havan topunun atıldığı belirtildi.

Bu havan toplarından bir kısmının "İsrail topraklarına" düştüğü bunun üzerine de atışların yapıldığı yerlerin vurulduğu ve saldırının devam ettiği ifade edildi.

Saldırılar sırasında İsrail'e tanksavar füzeleri fırlatma niyetinde olduğundan şüphelenilen bir "terör hücresi" tespit edildiği ve orduya ait bir uçağın bu hücreyi hedef aldığı da belirtildi.

İsrail'e saldırıyı Hizbullah üstlendi

Lübnan topraklarından İsrail'e yönelik saldırının ardından Hizbullah Hareketi'nden bir yazılı açıklama yayınlandı.

Ülkenin güneyde, işgal altındaki Kefr Şuba çiftliklerindeki İsrail'e ait 4 askeri noktanın havan topu ve roketlerle hedef alındığı kaydedildi.




#Beyrut
#hizbullah
#Lübnan
#İsrail
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