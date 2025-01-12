'Lübnanlılara eşit mesafedeyiz'

Mikati'nin ziyareti 14 yıl sonra bir Lübnan Başbakanı'nın Şam'a yaptığı ilk resmi ziyaret olurken, ikili cumhuriyet sarayında bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, Suriye'deki yeni hükümetin Lübnan halkının bütün kesimlerine aynı mesafede olduğuna işaret eden Şara, iki ülke arasındaki bağları kuvvetlendirmek istediklerini vurguladı. Yerel kaynaklar, tarafların görüşmede Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin durumu, sınır sorunları ve iki taraf arasındaki geçişler için özel komitelerin kurulması üzerine uzlaşı sağladığını bildirdi.