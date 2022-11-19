Macron krizi yeniden alevlendirdi

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi (APEC) birçok dünya liderini bir araya getirirken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un burada yaptığı açıklamalar Fransa ve Avustralya arasındaki diplomatik gerilimi yeniden alevlendirdi.

GEÇTİĞİMİZ YIL KRİZ ÇIKARMIŞTI

Geçtiğimiz yıl ABD ve İngiltere’den nükleer denizaltı edinme kararı alan Avustralya’nın Fransa ile milyarlarca dolarlık dizel denizaltı anlaşmasını rafa kaldırması ABD-Avrupa ilişkilerini etkileyen bir krize dönüşmüştü.

'ÇİN İLE NÜKLEER ÇATIŞMAYA GİRDİLER'

Bu krizin üzerinden tam bir yıl geçmişken, Macron APEC zirvesinde konuyu yeniden gündeme getirdi ve Avustralya'nın nükleer denizaltı kararı ile Çin ile 'nükleer bir çatışmaya' girdiğini iddia etti ve milyarlarca dolarlık AUKUS güvenlik paktının gerçekleştirmeyeceğini öne sürdü.

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Fransa ve Avustralya'dan gelen açıklamalar Batı medyasında 'kavga yeniden alevlendi' şeklinde yorumlandı

'FRANSA İLE YAPILAN ANLAŞMA HALA MASADA'

Fransız denizaltıları için yapılan anlaşmanın hala masada olduğu konusunda ısrar eden Macron, Avustralya'nın Fransa ile yaptığı orijinal anlaşmanın Çin'le kriz yaratmayacağını çünkü nükleer enerjiyle çalışan denizaltılar olmadıklarını vurguladı ve şöyle devam etti;

"Ancak Avustralya eski Başbakanı Morrison'ın yaptığı seçim tam tersiydi. Hem nükleer bir çatışmaya yeniden girdi, hem de bakımını bile yapmayacakları bir denizaltı filosuyla kendisini tamamen bağımlı hale getirdi."

"SIRTIMIZDAN BIÇAKLANDIK" DEMİŞLERDİ

Macron geçtiğimiz yıl kriz patlak verdiğinde, Avustralya'nın eski başbakanı Scott Morrison'ı, sözleşmenin iptal edileceğini son dakikaya kadar kendisine bildirmeyerek 'yalan söylemekle' suçlamıştı. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ise çok daha sert bir açıklama yapıp "Sırtımızdan bıçaklandık" demişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Bali'deki G20 Zirvesi'nde Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile bir araya gelmişti

MACRON'UN ELEŞTİRİLERİNE RAĞMEN ANLAŞMA DEVAM EDECEK

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese de kritik zirvede konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve Macron'un tüm eleştirilerine AUKUS anlaşmasına sadık kalacaklarını belirtti.

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KRİZ ÇIKARAN AUKUS PAKTI

Avustralya, ABD ve İngiltere tarafından ÇİN’e karşı geçtiğimiz yılın Eylül ayında imzalanan AUKUS Paktı (Avustralya-Birleşik Krallık-ABD) Avustralya'ya nükleer denizaltıları üretebilmesi için gereken teknolojinin sağlanmasını içeriyor.

Anlaşmanın ardından, Avustralya’nın Fransız Naval Group’la yaptığı 12 konvansiyonel dizel elektrikli denizaltı inşasını öngören 66 milyar ABD doları tutarındaki sözleşmenin iptal edildiği açıklanmıştı. Fransa bu karar sonrası Washington ve Canberra elçilerini geri çağırmıştı.

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