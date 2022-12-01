Dünya Macron Putin bence bir hata yaptı
AVRUPA

Macron: Putin bence bir hata yaptı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Joe Biden ile başkent Washington’daki görüşmesi öncesi ABD medyasına yaptığı açıklamada, “Bence, Putin bir hata yaptı. Masaya oturup müzakere etmek hala mümkün” dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Macron: Putin bence bir hata yaptı
Emmanuel Macron

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmek üzere başkent Washington’a geldi. Cumhurbaşkanı Macron, görüşme öncesi ABD medyasına Ukrayna-Rusya krizine yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Barışın nasıl sağlanması gerektiği hakkında konuşan Macron, barışın sürdürebilir olması ve Ukraynalılar tarafından yönlendirilmesi gerektiğini savundu. Macron, “Birincisi başkaları tarafından Ukraynalılara dayatılan barış anlaşması iyi bir anlaşma değil. İki taraftan birinin orta ve uzun vadede kabul edemeyeceği bir anlaşma iyi bir barış anlaşması olamaz” dedi. Ukrayna ve Rusya arasında 2014’te yapılan Minsk Anlaşması’na da değinen Macron, “Bence Başkan Putin savaşı başlatarak büyük bir hata yaptı. Uluslararası topluluğun katıldığı politik ve diplomatik bir süreç vardı. Putin NATO’nun, Rusya’ya saldırmak için Ukrayna’yı kullanacağına inandı. Bence bu kesinlikle yanlış” diye konuştu.

Fransa'nın kirli tarihini görmezden gelen Macron'dan Türkiye'ye iftira
DÜNYA
Fransa'nın kirli tarihini görmezden gelen Macron'dan Türkiye'ye iftira

"Putin bence bir hata yaptı"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile müzakere masasına oturulup oturulmayacağı ile ilgili konuşan Macron, "Putin uzun zamandır görevde. Kendi halkını tanıyor. Bence bir hata yaptı. Masaya geri dönüp bir şeyleri müzakere etmek imkansız mı? Bence müzakere hala mümkün” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Macron ve Biden arasında gerçekleşecek görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin yanı sıra Çin, İran ve Orta Doğu’da yaşanan sorunlar ile Ukrayna’ya destek konuları ele alınacak.

Macron Almanya'dan enerji konusunda dayanışma istedi
DÜNYA
Macron Almanya'dan enerji konusunda dayanışma istedi
Hırvatistan baskılı

Hırvatistan baskılı

​Dünya Kupası F grubunda Hırvatistan-Belçika karşı karşıya geliyor.
Fas üstünlüğü sürüyor

Fas üstünlüğü sürüyor

Fas gruptan çıkmak için Kanada ile karşılaşıyor.
İstanbulda trafikte yoğunluk yaşanıyor

Olaylı derbinin <br>cezaları belli oldu

Olaylı derbinin
cezaları belli oldu

PFDK, Göztepe Altay maçında yaşananlarla ilgili kararını açıkladı.
AYM son <br>noktayı koydu

AYM son
noktayı koydu

Gizli ses kaydı delil sayılır mı?

İki kişi öldü: Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

​Eski Apple çalışanları duyurdu: Alternatif cihaz geliyor.

Asgari ücrette ilk toplantı 7 Aralık'ta.

​TİSK Başkanı Akkol: İşverenler olarak elimizi taşın altına koyacağız.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.