Malcolm X’in ailesi: Suikast belgeleri açıklansın

ABD’deki ırksal adalet mücadelesi yanında, küresel sömürgecilik karşıtı ve emperyalizme direniş hareketlerinin de önemli bir sesi olarak tarihe geçen Malcolm X (el-Hac Malik eş-Şahbaz) Şubat 1965'te uğradığı suikastta öldürülmüştü. Malcolm X'in ailesi, ABD Başkanı Donald Trump'tan, X'in suikastıyla ilgili dosyaların gizliliğini kaldırması talebinde bulundu. Ailesi, Malcolm X suikastının 60. yıl dönümünde düzenlenen anma töreninde konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Açıklama siyahi haklar avukatı Ben Crump başkanlığındaki hukuk ekibiyle yapıldı. ABD Başkanı'nın geçen ay John F. Kennedy, Robert F. Kennedy ve Martin Luther King suikastlarıyla ilgili tüm dosyaların gizliliğinin kaldırılmasını öngören kararnameyi imzaladığını hatırlatan aile, Trump'tan, Malcolm X suikastıyla ilgili de tüm dosyaların gizliliğinin kaldırılmasını talep ediyor. Ailenin hukuk ekibinden avukat Crump, Başkan Trump'tan yardım alacakları konusunda iyimser olduklarını ifade ederek yeni Başkan'dan, X'in 100. doğum günü olan 19 Mayıs 2025’e kadar bu konuda harekete geçmesini beklediklerini dile getirdi. Crump, "O zamana kadar kayıtların tamamının yayımlanmasını umuyoruz." dedi.