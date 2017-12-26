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Malezya'dan ABD'ye rest: Korkmuyoruz
ABD'nin Kudüs kararına sert tepki gösteren Müslüman ülkelerden biri olan Malezya, bu sefer ABD'ye rest çekti. Malezya Maliye Bakan Yardımcısı Aziz, Malezya, ekonomik olarak etkilenecek olsa bile Müslümanların haklarını savunmaktan korkmuyor" açıklamasını yaptı.
Malezya Maliye Bakan Yardımcısı Osman Aziz, Malezya’nın ekonomik olarak etkilenecek olsa bile Müslümanların haklarını savunmaktan korkmadığını söyledi.
"Ekonomik olarak etkilensek bile korkmuyoruz"
Aziz, ABD’nin Kudüs’ü "İsrail’in başkenti" olarak tanıma kararı hakkında, “Biz İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Birleşmiş Milletler (BM) toplantılarında bu karara karşı itirazımızı gösterdik. Kudüs, biz Müslümanların en önem verdiği mekanlardan biridir. Bu nedenle Müslümanlar olarak bu duruma sessiz kalamayız.” dedi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Filistin’i destekleyen ülkelere finansal tehditlerine değinen Aziz, “Malezya ekonomik olarak etkilenecek olsa bile Müslümanların haklarını savunmaktan korkmuyor.” diye konuştu.