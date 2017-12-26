Malezya'dan ABD'ye rest: Korkmuyoruz

Malezya Maliye Bakan Yardımcısı Osman Aziz, Malezya’nın ekonomik olarak etkilenecek olsa bile Müslümanların haklarını savunmaktan korkmadığını söyledi.

"Ekonomik olarak etkilensek bile korkmuyoruz"

Aziz, ABD’nin Kudüs’ü "İsrail’in başkenti" olarak tanıma kararı hakkında, “Biz İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Birleşmiş Milletler (BM) toplantılarında bu karara karşı itirazımızı gösterdik. Kudüs, biz Müslümanların en önem verdiği mekanlardan biridir. Bu nedenle Müslümanlar olarak bu duruma sessiz kalamayız.” dedi.

OYNAT 03:42 Kudüs için acil eylem çağrısı Müslüman ülkeler birbirlerine karşı silah kullanıyor, İsrail'i ise sadece kınamakla yetiniyor. Yarın İstanbul'da toplanacak İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nde, Kudüs konusunda güçlü karar çıkması bekleniyor. Müslüman liderler, kınama mesajlarının ötesine geçip, ABD'yi provokatif Kudüs kararından vazgeçirecek, Filistin topraklarını işgal edip, Filistinlileri acımasızca katleden İsrail'i cezalandıracak adımlar atacak.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Filistin’i destekleyen ülkelere finansal tehditlerine değinen Aziz, “Malezya ekonomik olarak etkilenecek olsa bile Müslümanların haklarını savunmaktan korkmuyor.” diye konuştu.

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