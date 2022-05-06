Mariupol'de Rus bayrağını çekip Rusça tabela astılar

Ukrayna, Birleşmiş Milletler'in (BM) öncülük ettiği operasyonla dün ülkenin güneydoğusundaki Mariupol'den, Rus ordusunun işgal ettiğini açıkladığı Azovstal Demir Çelik Fabrikası'nda mahsur kalanlar da dahil 500 sivilin daha tahliye edildiğini duyurdu. Bugün üçüncü bir sivil tahliye operasyonu yapılacağı açıklandı.
Zelenskiy'nin en üst düzey danışmanlarından Andriy Yermak dün "karmaşık bir operasyon" gerçekleştirdiklerini; ülkenin "tüm sivilleri ve askerleri kurtarmak için" gereken her şeyi yapmayı sürdüreceğini söyledi ve Telegram üzerinden bu tahliyeye yardımları için BM'ye teşekkür etti.
Ukrayna Başbakan Yardımcısı Irina Vereshchuk dün, bugünkü operasyonun Azovstal Demir Çelik Fabrikası içinde mahsur kalanlara odaklanacağını söyledi.
Devlet Başkanı Vladimir Putin ise, Rusya güçlerinin tüm sivillere güvenli bir tahliye koridoru sağlamaya hazır olduğunu ancak askerlerin teslim olması gerektiğini ifade etti. Direnişin devam ettiği Azovstal Demir Çelik Fabrikası'na 200 kadar sivilin sığındığı düşünülüyor. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres insanları buradan çıkarmak için her şeyin yapılması gerektiğini söyledi.
Bölge Rusya'nın kontrolüne geçti
Savaştan önce yaklaşık yarım milyon Ukraynalıya ev sahipliği yapan liman şehri Mariupol'den gelen son fotoğraflar, hayli çarpıcı. Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, Perşembe akşamı direklere Rusya bayrağı çekilen fotoğrafları servis etti.
AFP ise bugün şehrin girişindeki tabelaların değiştirildiğini gösteren kareler geçti. Rus işgalciler, yol kenarlarındaki Mariupol tabelalarını söküp yerine Rusçalarını astı. Değiştirilen tabelalar arasında Kremenyovka ve Pervomaiskoe var.
AFP, tabelaların Rus yanlısı ayrılıkçıların kağıt üstündeki devleti Donetsk Halk Cumhuriyeti işçileri tarafından değiştirildiğini bildiriyor. Rus aynılısı ayrılıkçılar söz konusu uygulamanın devam edeceğini de açıkladı.
Mariupol, 2014 yılından bu yana Rus yanlısı ayrılıkçıların kontrol ettiği Donetsk bölgesiyle Putin'in aynı yıl işgal ettiği Kırım Yarımadası arasındaki kara köprüsünün en stratejik noktası. Rus işgalciler, 24 Şubat'tan bu yana iki bölge arasındaki kara bağlantısını kurmak için savaşıyor.
Putin Mariupol'de zafer ilan etmiş ve askerlerine, Soğuk Savaş döneminde nükleer sığınak olarak kullanılmak üzere tasarlanmış endüstriyel bölgeyi kontrol etmek yerine oraya giriş çıkışı engellemesini emretmişti.
500 sivil tahliye edildi
Dün BM öncülüğünde üç günlük bir ateşkes yapıldı ve 500 kişilik ilk tahliye gerçekleşti.
Ancak fabrikada kalan Azov askerleri, bazı denizciler, sınır kuvvetleri ve polisi gibi Ukrayna kuvvetleri Rusya saldırılarının devam ettiğini söylüyor.
Aşırı sağcı Azov taburundan Komutan Sviatoslav Palamar, Ukrayna kuvvetlerinin tesise girmeyi başaran Rusya askerleriyle "zorlu ve kanlı" çatışmalar yaşadığını ifade etti.
Ancak Kremlin bunu reddetti, Perşembe günü başlayan üç günlük ateşkesin bir parçası olarak insani koridorun açıldığını söyledi.
Fabrikada en az 20 çocuğun olduğu; gıda ve suyun hızla azaldığı belirtiliyor.