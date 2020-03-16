Dünya Marketleri asker koruyacak
KORONAVİRÜS

Marketleri asker koruyacak

Koronavirüs salgınında İtalya’nın düştüğü duruma düşmekten endişe eden İngiltere sert tedbirlere başvurmaya hazırlanıyor. Polis karantinayı reddedenleri gözaltına alacak. Ülkede yaşanabilecek yağmalara karşı süpermarketler ile hastaneleri asker koruyacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İngiliz askerleri
İngiliz askerleri

Dünyada hızla yayılan koronavirüs İngiltere’yi de etkisi altına aldı. Ancak ölüm ve vaka sayılarının hızla arttığı İngiltere’de Başbakan Boris Johnson’ın açıkladığı ‘önlemler’ büyük tepkiye yol açtı. ‘Kontrollü salgın’ politikası nedeniyle eleştirilerin hedefinde olan İngiltere yeni bir adım attı. Orduya ait özel birliklerin şehirlere inmesine karar verildi. İngiltere Kraliyet Ordusuna bağlı Tıbbi Birlikleri, hastaneleri ve marketleri koruyacak.

Güvenlik güçleri olası yağma girişimine karşı önlem alacak.

İNGİLTERE’DE YENİ PLAN

İngiltere’de hükümetin, Kovid-19 salgınını “kontrol altında tutma” aşamasından, “virüsün yayılmasının geciktirilmesi” aşamasına geçildiğini açıklamasıyla pek çok insan marketlere akın etti. Marketlerde tuvalet kağıdı ve makarna reyonlarının boşaldığı görüldü. Hükümet de çareyi yeni bir takım planları hayata geçirmekte buldu.

HASTANE VE MARKETLERDE GÖREV ALACAK

  • Daily Mail gazetesine konuşan savunma kaynakları, bu planların detaylarını paylaştı. Kaynaklar, ordu birimlerinin, hastaneleri ve marketleri korumak gibi kamu düzenini sağlayacak şekilde eğitimlerini artırdığını aktardı. Kraliyet Lojistik Kolordu yetkililerinin yemek konvoyu kuracaklarını belirten kaynaklar, Kraliyet Ordu Tıbbi Birlikleri’nin ise bakım evlerinin yanında çadırlı sahra hastaneleri kurabileceğini söyledi.

Elleri yıkamanın önemini anlatmak için yapılan deney sosyal medyada ilgi gördü
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Elleri yıkamanın önemini anlatmak için yapılan deney sosyal medyada ilgi gördü
Çocuklara yönelik Koronavirüs eğitimi amacıyla yapılan bir deney sosyal medya üzerinden paylaşıldı. Paylaşılan görüntü kısa süre içerisinde çok sayıda etkileşim aldı. Çocuklara ellerini yıkamanın önemini anlatmak için yapılan deneyde virüsü temsilen karabiber kullanıldı. Çocuklar sabunlu su ile karabibere temas ettiklerinde karabiberin uzaklaşması sonrası şaşkınlıklarını gizleyemedi.


SAVAŞ UÇAĞI PİLOTLARI KORUMAYA ALINDI

Kimyasal, biyolojik ve nükleer savaş alanında eğitim gören birlikler ise, boş kamu binalarının hastaneye ya da morga dönüştürülmesi gerektiğinde derin temizlik işleriyle uğraşacak. Yeni planlar kapsamında, yerel konseyler de askeri istihbarat görevlileriyle birlikte hareket edecek. Ayrıca, Kraliyet Hava Kuvvetleri Typoon pilotları da dahil olmak üzere gerekli personel karantina altına alınacak. Ordu polis gücü de, ülke genelindeki polis memurlarıyla iş birliğine gidecek. Bu arada İngiltere’de hükümet 70 yaş üstü kişilerin evlerinde kendilerini 4 ay boyunca karantinaya alması gerekebileceğini duyurdu.

Karantinaya uymayan tutuklanacak

İngiltere hükümeti koronavirüs önlemleri kapsamında karantina şartlarını reddedenlerin tutuklayacağını açıkladı. Hükümet bu karar için polise yetki vermeye hazırlanıyor. İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, önümüzdeki hafta açıklanması beklenen tedbirler kapsamında polise tutuklama yetkisi getirmeyi de düşündüklerini doğruladı. Hancock, “Evet, kamu sağlığına risk oluşturdukları durumlarda insanları karantina altına alma yetkilerini alacağız” dedi. İngiliz bakan, “Bu yetkiyi kullanmaya ihtiyacımız olacağından şüpheliyim çünkü insanlar çok sorumlu davranıyor” diye konuştu.

İngiltere'de koronavirüse bağlı ölümler 24 saatte ikiye katlandı
DÜNYA
İngiltere'de koronavirüse bağlı ölümler 24 saatte ikiye katlandı

Johnson’a sürü bağışıklığı tepkisi

  • İtalya, İspanya ve Fransa ile birlikte koronavirüsten en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İngiltere’de kısa sürede 1.143 vaka ortaya çıktı, ölümler ise 24 saatte yaklaşık iki kat artarak 21’e ulaştı. Tüm bu gelişmelere rağmen yeterli önlem almamakla eleştirilen İngiltere’de Başbakan Boris Johnson’un İngiltere’de koronavirüsün zaman içinde nüfusun büyük kısmına bulaşmasını böylece halkın ‘sürü bağışıklığı’ geliştirmesi planı büyük tepki çekti.

Avrupa'dan gelip karantinaya girmeden gece kulüplerinde sabahlıyorlar
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Avrupa'dan gelip karantinaya girmeden gece kulüplerinde sabahlıyorlar
Türkiye'de son günlerde en büyük endişe kaynaklarından biri Avrupa'dan gelenlerin karantina süresini dikkate almadan toplumun içerisine karışması oldu. Almanya, İspanya, İtalya ve Fransa gibi ülkelerden dönen birçok ünlünün gece kulüplerinde görülmesi tepki çekti. Sağlık Bakanlığının 'toplu ortamlardan kaçınılmalı' çağrısına rağmen başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere birçok şehirlerde gece kulüplerinin açık durumda olması toplum sağlığını tehlikeye atıyor.
Marketleri asker koruyacak

Marketleri asker koruyacak

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Avrupa'nın en karanlık günü: İtalya'da 3 bin 90 yeni vaka 368 ölü!

İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı düne göre 368 artarak 1809'a, virüsün bulaştığı kişi sayısı da 3 bin 590 artarak 24 bin 747'ye çıktı. Açıklanan ölü sayısı, ülkede 21 Şubat’tan beri devam eden yeni tip koronavirüs acil durumunda 'bir günde kaydedilen en yüksek sayı' oldu. Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, vatandaşlara sadece iş, tıbbi yardım ve gıda alışverişi için dışarı çıkmaları tavsiyesinde bulundu.
Çok önemli Koronavirüs kararları: 9 Avrupa ülkesinden uçuşlar durduruldu, dönen herkes karantinaya alınacak
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Çok önemli Koronavirüs kararları: 9 Avrupa ülkesinden uçuşlar durduruldu, dönen herkes karantinaya alınacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın başkanlığında gerçekleştirilen koronavirüs toplantısı sonrasında alınan yeni kararlar açıklandı. Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda’dan ülkemize yapılan uçuşlar 15 Mart saat 24.00 itibarıyla durdurulacak. Bu ülkelerden dönmek isteyen vatandaşlar 16 Mart Pazartesi günü yerel saatle 17.00’ye kadar bulundukları ülkelerdeki Türk diplomatik temsilciliklerine başvurmak zorundalar. Sayılan 9 Avrupa ülkesinden dönen herkes 14 gün karantinaya alınacak.

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