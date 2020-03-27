Merkez üssü Avrupa olan koronavirüs salgınında ölü sayısı 24 bin 77’ye yükseldi Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 24 bin 77’ye, virüs bulaşan hasta sayısı ise yarım milyonu geçerek, 532 bin 788’e yükselirken; 122 bin 672 kişi de tedavi edildi. Bu sayılara göre, son 24 saatte 2 bin 771 kişi yaşamını yitirirken; 60 bin 712 kişide daha koronavirüs tespit edildi.

Haber Merkezi 27 Mart 2020, 09:30 Son Güncelleme: 27 Mart 2020, 09:52 DHA