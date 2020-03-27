Dünya Merkez üssü Avrupa olan koronavirüs salgınında ölü sayısı 24 bin 77ye yükseldi
KORONAVİRÜS

Merkez üssü Avrupa olan koronavirüs salgınında ölü sayısı 24 bin 77’ye yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 24 bin 77’ye, virüs bulaşan hasta sayısı ise yarım milyonu geçerek, 532 bin 788’e yükselirken; 122 bin 672 kişi de tedavi edildi. Bu sayılara göre, son 24 saatte 2 bin 771 kişi yaşamını yitirirken; 60 bin 712 kişide daha koronavirüs tespit edildi.

Haber Merkezi DHA
ABD’de koronavirüs tespit edilen vaka sayısı Çin’i ve İtalya’yı geçti.
ABD’de koronavirüs tespit edilen vaka sayısı Çin’i ve İtalya’yı geçti.

Koronavirüs, dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. İtalya’da hızla yayılan virüs, Avrupa’nın da salgında merkez üssü haline gelmesine neden oldu.

İtalya’da virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 8 bin 215’e yükselirken; vaka sayısı da 80 bin 589’a çıktı.

Hindistan’da sokağa çıkma yasağına uymayanlara sopayla dayak
OYNAT 00:00
Hindistan’da sokağa çıkma yasağına uymayanlara sopayla dayak
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınıyla ülkeler her geçen gün tedbirlerini arttırmaya devam ediyor. Hindistan, ülkede etkisini arttıran koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 21 günlük sokağa çıkma yasağı ilan etti. Yetkililer, sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaşlara sert bir şekilde sopalı müdahalede bulunarak evlerine yollamaya çalışırken, vatandaşlara evde kalmaları çağrısında bulundu.


İRAN’DA ÖLÜ SAYISI 2 BİN 234’E YÜKSELDİ

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı.

  • Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 2 bin 234’e ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 29 bin 406’ya çıktığını bildirdi.

Koronavirüste sessiz tehlike: Süper taşıyıcı ne demek?
FOTOĞRAF 14
Title
Süper bulaştırıcı son dönemde sıkça duymaya başladığımız bir tabir.
Title
Koronavirüs'ün farkında olmadan İngiltere, Fransa ve İspanya'ya yayılmasına neden olan 'süper bulaştırıcı' olarak adlandırılan kişinin kimliği geçtiğimiz günlerde 53 yaşındaki Steve Walsh olarak açıklanmıştı.
Title
Singapur'da 20-23 Ocak tarihlerinde bir konferansa katılan Steve Walsh daha sonra tatil yapmak için Fransız Alpleri'ne gitti.
Title
Kaldığı evde bulunan 11 kişiye de koronavirüs bulaştıran Walsh, daha sonra Londra'ya geldi.
Title
Yetkililer, uçakta 183 yolcu ve 6 uçuş görevlisi ile temas eden Steve Walsh'ın Londra'ya indiğinde hiçbir hastalık belirtisi göstermediğini açıkladı.
Title
Koronavirüs bulaşan hasta sayısının ve ölümlerin tüm dünyada artmaya başlamasıyla yerel halk sağlığı yetkilileriyle temasa geçen Steve Walsh'ın koronavirüs kaptığı tespit edildi.
Title
İngiliz medyası, 2 hafta karantinada kalan Steve Walsh'ın tamamen tedavi edildiğini duyurdu.
Title
Fransız Alpleri'nde Walsh'un birlikte kaldığı 4 kişi ve bir çocuğun da testlerde koronavirüs kaptığı tespit edildi.
Title
Bu kişilerden birisinin İspanya'nın Mallorca kentinde yaşadığı ve ailesine korovirüs bulaştığı ortaya çıktı. Böylece koronavirüs Singapur'dan İngiltere, Fransa ve İspanya'ya bulaşmış oldu.
Title
Son 20 yılda yapılan çalışmalar sonucunda her 5 kişiden bir kişi koronavirüs tipi rahatsızlıkları daha hızlı bulaştırıyor.
Title
Steve Walsh örneğinde olduğu gibi 'süper bulaştırıcılar' temasa geçtiği kişilere koronavirüs tipi rahatsızlıkları çoğunluktan daha hızlı bulaştırıyorlar.
Title
Bu kişilerin nasıl daha hızlı hastalık bulaştırdıkları ve tespit edilebilecekleri henüz bilinmiyor.
Title
Bilimsel olarak kanıtlanmayan bazı görüşlere göre, bağışıklık sistemi güçlü olan bu kişiler hiçbir semptom göstermeden yaşamına devam edebiliyor ve virüsü herkese yayıyor.
Title
Bazı görüşlere göre ise, buna yüksek oranda virüse maruz kalmak ya da farklı salgınlar tarafından enfekte olma gibi birden fazla etken söz konusu olabilir.
Koronavirüste sessiz tehlike: Süper taşıyıcı ne demek?
"Koronavirüse yakalanan bir kişi, salgını çevresindeki kaç kişiye bulaştırabilir?" sorusu uzun süredir merak edilen konuların başında geliyor. Bilim insanlarının bu soruya ortalama verdiği cevap 3 kişi. Ancak son günlerde sık sık gündeme gelen ve 'süper taşıyıcı' olarak adlandırılan kişilerin salgını ortalamanın çok daha üzerinde kişiye bulaştırabildiği biliniyor. Peki süper taşıyıcı ne demek? Kimlere süper taşıyıcı deniyor?


ABD’DE VAKA SAYISI ÇİN’İ GEÇTİ

ABD’de koronavirüs tespit edilen vaka sayısı Çin’i ve İtalya’yı geçti. 85 bin 991 vakanın bulunduğu ABD’de, hayatını kaybedenlerin sayısı 1296 olarak açıklandı.

ABD dünya genelinde en çok vakanın bulunduğu ülke konumuna geldi.

Özbekistan'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm
DÜNYA
Özbekistan'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm


ORTA AVRUPA’DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA YÜKSELİŞ

Virüsün İtalya’da hızla yayılmasının ardından Orta Avrupa’daki vaka sayılarında da yükseliş gözlemlendi. Almanya’da vaka sayısı 43 bin 938’e yükselirken; 267 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

  • Öte yandan, Fransa’da 29 bin 556 kişide virüs tespit edildiği ve 1698 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İspanya’da vaka sayısı 57 bin 786’ya ulaşırken; hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 365’e çıktığı bildirildi.

İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının 580’e, vaka sayısının da 11 bin 812’ye çıktığı belirtildi.

Tokyo’da bir günde rekor sayıda koronavirüs vakası: İlk defa bu kadar fazla tespit edildi
DÜNYA
Tokyo’da bir günde rekor sayıda koronavirüs vakası: İlk defa bu kadar fazla tespit edildi

Almanya Başbakanı Merkel: Koronavirüs 2008 banka ve finans krizinden daha kötü
DÜNYA
Almanya Başbakanı Merkel: Koronavirüs 2008 banka ve finans krizinden daha kötü

İspanya'dan şaşkına çeviren açıklama: Sağlık Bakanlığının aldığı 'Çin malı Kovid-19 tanı kitleri' lisanssız çıktı
DÜNYA
İspanya'dan şaşkına çeviren açıklama: Sağlık Bakanlığının aldığı 'Çin malı Kovid-19 tanı kitleri' lisanssız çıktı
Abone Ol Google News
Evinizde kalın yemeğiniz bizden

Evinizde kalın yemeğiniz bizden

​İstanbul Valisi Yerlikaya 65 yaş üstü vatandaşlar için kararı açıkladı.
Bu başarı hepimizin

Bu başarı hepimizin

​Milyonlar evde, en kalabalık tarihi meydanlar boş kaldı...
Gıpta edilecek haber

Gıpta edilecek haber

Açılışı yapılmayan dev hastane koronavirüs için teyakkuzda.
Çalışmalar son sürat ilerliyor

Çalışmalar son sürat ilerliyor

​Türkiye'nin en yükseğinde 193 metreye ulaşıldı.
İngiltere İtalya'yı geçebilir

İngiltere İtalya'yı geçebilir

​Vaka sayısı açıklananın çok üstünde.
Bir CHP klasiği

Bir CHP klasiği

Köylüleri geri çevirdiler, AK Partili belediyeye de ceza kestiler.

Evlerde test dönemi

Evlerde test dönemi

Koronavirüsle mücadelede yeni evreye geçilebilir.
Fransa Alman ordusundan<br> yardım bekliyor

Fransa Alman ordusundan
yardım bekliyor

Sağlık sistemi çöküşün eşiğinde olan Fransa, Almanya'dan yardım talebinde bulundu.

Koronavirüs Osmanlı'daki <br>adayı hatırlattı

Koronavirüs Osmanlı'daki
adayı hatırlattı

​Dönemine göre ileri düzey sistemi şaşırttı.
Beşiktaş'a<br>açık kapı bıraktı

Beşiktaş'a
açık kapı bıraktı

​Trezeguet transfer iddialarına yanıt verdi.
Sadece <br>5 noktaya uçacak

Sadece
5 noktaya uçacak

​Koronavirüs önlemi alan THY'den flaş uçuş kararı.
Bir günde rekor vaka

Bir günde rekor vaka

İlk defa bu kadar fazla tespit edildi.
Tarihi çağrı

Tarihi çağrı

​DSÖ uyardı: Koronavirüse karşı zamanı iyi kullanın
Şaşkına<br>çeviren gerçek

Şaşkına
çeviren gerçek

İspanya'nın ​'Çin malı' hızlı tanı kitinde önemli gelişme.
Gönülleri fethetti

Gönülleri fethetti

​Milli futbolcu 2 bin aileye yardım elini uzattı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.