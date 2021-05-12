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Dünya İşgalci İsrail polisi yine Mescid-i Aksaya saldırdı Mermiye karşılık taş
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İşgalci İsrail polisi yine Mescid-i Aksa’ya saldırdı: Mermiye karşılık taş

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’da sabah namazından sonra bir kez daha Filistinli gençlere saldırdı. İşgalci polis, tekbir ve sloganlar atan gençlere plastik mermilerle müdahale etti. Filistinli gençler ise bu alçak saldırıya taş ile karşılık verdi.

Haber Merkezi AA
Mescid-i Aksadaki son durum ne?
Mescid-i Aksa'daki İsrail polisi ile Filistinli gençler arasında yaşanan çatışma hala devam ediyor.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistinli gençlerin Harem-i Şerif’te kılınan sabah namazından sonra Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra arasındaki bölgede toplandıklarını belirtti.

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Mermiye karşı taş

İsrail polisinin tekbir ve sloganlar atan gençlere plastik mermilerle müdahale ettiğini dile getiren yetkili, Filistinli gençlerin de taşlarla polise karşılık verdiğini anlattı.

  • Filistinli gençlerin, Mescid-i Aksa’daki Kıble Mescidi önünde yoğun şekilde İsrail polislerine taşlarla karşılık verdiğine dikkati çeken yetkili, İsrail polislerinin de Mescid-i Aksa'nın El-Mağaribe (Burak-Faslılar) Kapısı bölgesinden gençleri hedef aldığını ifade etti.

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Çatışmalar sürüyor

Yetkili, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Harem-i Şerif’teki olayların çok büyük çaplı olmadığı belirterek bazı gençlerin yaralandığını kaydetti. Mescid-i Aksa'daki İsrail polisi ile Filistinli gençler arasında yaşanan çatışma hala devam ediyor.

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  • İsrail polisleri, dün akşam Mescid-i Aksa'da kılınan teravih namazından sonra bir kez daha Filistinli gençlere ses bombaları ile saldırmış ancak olaylar çok büyümeden son bulmuştu. Ayrıca dün akşam Mescid-i Aksa'nın içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı'nda İsrail polisinin Filistinlilere müdahalesinde 27 Filistinli yaralanmıştı.

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