Dünya Mısır PKKlıları Kahirede ağırladı
ORTADOĞU

Mısır PKK'lıları Kahire'de ağırladı

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun başlattığı askeri harekata karşı çıkan Mısır'daki darbeci Sisi rejimi PKK/YPG'li teröristleri Kahire'de ağırladı. Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri, YPG'lilere destek mesajı verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri ile YPG'li heyet.
Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri ile YPG'li heyet.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) Suriye'nin kuzeyindeki YPG hedeflerine yönelik başlattığı Barış Planı Harekatı tüm hızıyla devam ediyor.

Türkiye'nin askeri harekatını kınayan Mısır'daki darbeci Sisi yönetimi, harekatın 4. gününde YPG'li teröristleri Kahire'ye davet etti.

Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükrü tarafından kabul edilen terörist gruba destek mesajları verildi.

İsrail'den YPG'ye silah desteği mesajı

Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı tüm hızıyla sürerken, İsrail’den skandal bir hamle iddiası geldi. İsrail’den üst düzey bir yetkili, terör örgütü PKK/YPG’ye silah desteği verebileceklerini söyledi.

  • Türkiye’nin başlattığı Barış Pınarı Hareketı öncesinde ABD güçlerinin bölgeden çekilmesi sonrası İsrail’den skandal bir hamle geleceği iddia edildi. İsrailli üst düzey bir yetkili, terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG’ye silah desteği yapabileceklerini söyledi.

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