‘Moskova’ Karadeniz’de vuruldu: Rusya'nın amiral gemisi battı

Ekonomi

Besiciye 200 bin lira faizsiz kredi

Ziraat Bankası, ‘Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var’ projesi kapsamında küçükbaş hayvancılığa yönelik 100 bin lira olan faizsiz kredi limitini 200 bin liraya çıkardı. Daha önce 150 bin lira olan kredi limiti ise 250 bin liraya yükseltildi. 5 bin 554 üretici programdan yararlanırken, 570 bin 420 baş koyun/keçi alındı. Büyükbaş hayvan üreticileri de önümüzdeki ay projeye dahil edilecek.