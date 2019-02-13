Dünya Mossad müzik piyasasına da el atmış
ORTADOĞU

Mossad müzik piyasasına da el atmış

İsrail gazetesi Haaretz, ünlü bir Rus iş adamının kızının uluslararası müzik piyasasına adım atması için Mossad'ın aracı olduğunu yazdı.

Haber Merkezi AA
Yaklaşık 3,4 milyar dolar servete sahip ünlü yapımcı Arnon Milchan ve Netanyahu.
Yaklaşık 3,4 milyar dolar servete sahip ünlü yapımcı Arnon Milchan ve Netanyahu.

İsrail istihbarat servisi Mossad'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın ünlü bir Rus iş adamının uluslararası müzik piyasasına adım atmak isteyen kızına yardımcı olduğu belirtildi.

  • İsrail'in önde gelen gazetelerinden Haaretz'de yayımlanan habere göre, adı açıklanmayan ve enerji sektöründe etkili olduğu belirtilen bir Rus iş adamı, kızının uluslararası müzik piyasasında kariyer yapabilmesi için Mossad'dan yardım istedi.

Rus iş adamı kızına yardımcı olması için eski Mossad Başkanı Meir Dagan ile irtibata geçti. Oldukça iyi Rusça konuşan Dagan, Putin'e yakın bu kişiyle ilişkisini geliştirmek için Rus iş adamının ricasını kabul etti.

Bunun üzerine eski Mossad Başkanı Dagan, Rus iş adamı ve şarkıcı olmak isteyen 21 yaşındaki kızını İsrailli ünlü Hollywood yapımcısı Arnon Milchan ile görüştürdü.

Yaklaşık 10 yıl önce Milchan'ın İsrail'in kuzeyindeki bir sahil köyünde bulunan evinde gerçekleşen görüşmenin ardından Hollywoodlu yapımcı Rus iş adamına yardım etmeyi kabul ederek, kızını Hollywood'da bir kayıt stüdyosuna yönlendirdi.

Ancak tüm bu çabalara rağmen kimliği açıklanmayan Rus iş adamının kızının Youtube'da sadece bir İngilizce şarkısının bulunduğu, bilinmeyen bir nedenle kariyerinin başlamadan sona erdiği ifade edildi.

Mossad adına casusluk yaptığını itiraf etmişti

Haaretz'in haberinde ünlü Hollywood yapımcısı Milchan'ın birçok alanda İsrail kurumlarına hizmet ettiği dile getirildi. Milchan'ın İsrail'in isteği doğrultusunda Güney Afrika'daki apartheid rejimini desteklemek için kısa tanıtım filmlerinin yapımını üstlendiği, buna karşılık da ırkçı rejimin İsrail'in nükleer reaktörlerinde ve nükleer başlık yapımında kullanılmak üzere uranyum sağladığı kaydedildi.

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Öte yandan İsrailli yapımcının 2013'te Mossad adına çalıştığını itiraf etmesinin ardından ABD vizesinin uzatılması için başvurduğu ancak vizesinin 10 yıl yerine sadece 1 yıllık uzatıldığı aktarıldı.

Bunun üzerine Milchan, o dönemde de başbakanlık koltuğunda oturan Binyamin Netanyahu'dan yardım istedi. Netanyahu, eski ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'i arayarak, Milchan'ın vize sorunun halledilmesini rica etti. Bu girişimin ardından Hollywood yapımcısının vizesi tekrar 10 yıl uzatıldı.

"Mr. and Mrs. Smith", "Özel Bir Kadın" ve "Dövüş Kulübü" gibi filmlerin yapımcılığını üstlenen Milchan, 2013'te İsrail'in Kanal 2 televizyonunda yayımlanan bir programa katılarak Mossad adına casusluk yaptığını kabul etmişti.

Programda, İsrail'in nükleer silah programı için gereksinim duyduğu iddia edilen teknolojileri satın almasına yardımcı olduğunu belirten ünlü yapımcı, "Her şeyi ülkem için yaptım ve bundan da gurur duyuyorum." ifadesini kullanmıştı.

Yaklaşık 3,4 milyar dolar servete sahip ünlü yapımcı Arnon Milchan, sinema dünyasına atılmadan önce gübre tesisi sahibiydi.

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