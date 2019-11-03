MSB'den iddialara yalanlama: Sivil kuruluşlara ateş açılmadı Milli Savunma Bakanlığı "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında birliklerimizce keşif-gözetleme ve mayın/EYP temizlik faaliyetlerine devam edilmektedir. Bölgede olması muhtemel koalisyon ülkeleri ve sivil kuruluşlara ait unsurlara ateş açıldığına ilişkin medyada yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır" açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi 03 Kasım 2019, 18:47 Son Güncelleme: 03 Kasım 2019, 19:07 IHA