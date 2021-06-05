Dünya Münbiç bizi bekliyor Aşiretler bildiri yayımladı
ORTADOĞU

Münbiç bizi bekliyor: Aşiretler bildiri yayımladı

Suriye’nin Münbiç kentinde terör örgütü PKK/PYD’nin zorla silah altına aldığı gençleri bırakması da protestoları durdurmaya yetmedi. Cuma namazı sonrası kentin değişik yerlerinde gösteriler düzenlendi. PKK’ya karşı ortak bildiri yayımlayan aşiretler, Türkiye’yi Münbiç’e müdahale etmeye çağırdı.

Hamza Hıdır Yeni Şafak
​Münbiç bizi bekliyor: Aşiretler bildiri yayımladı
Bölgedeki aşiretler PKK’ya karşı ortak bildiri yayınladı.

Suriye’nin Münbiç kentinde terör örgütü PKK/PYD’ye öfke dinmiyor. Örgütün zorla silah altına aldığı gençleri bırakması protestoları durdurmaya yetmedi. Aşiretler cuma namazı sonrası kent genelinde gösteriler düzenledi. PKK karşıtı sloganlar atan göstericiler, gençlerin zorla silah altına alınmasına karşı çıktı. Eylemlerde örgütün sivillere uyguladığı şiddet de kınandı.

Aşiretlerden PKK’ya rest
DÜNYA
Aşiretlerden PKK’ya rest

TÜRKİYE’YE ÇAĞRI

  • Münbiç genelindeki aşiretler de PYD/PKK’ya karşı ortak bir bildiri yayınladı. Aşiretler 2018’de imza atılan “Münbiç Yol Haritası” adlı anlaşmaya istinaden, Türkiye’yi Münbiç’e müdahale etmeye ve PKK zulmüne son vermeye çağırdı. Münbiç kırsalındaki güçlü aşiretler de gösterilere destek açıklaması yaptı. Münbiç’in kuzey kırsalında bulunan El Busultan aşireti, Münbiç’teki tüm aşiretler adına örgütle müzakere için bir isim atadı. Taleplerin karşılanmaması halinde daha büyük gösteriler düzenlenebileceği, gerekirse silahlı bir güç kurulabileceği belirtildi.

YPG/PKK'lı teröristler Münbiç'te göstericilere ateş açtı: İki günde 8 sivil hayatını kaybetti
DÜNYA
YPG/PKK'lı teröristler Münbiç'te göstericilere ateş açtı: İki günde 8 sivil hayatını kaybetti

4 bin PKK’lı bölgede

PKK, aşiretlerin hareketlenmesi üzerine bölgeye yeni terörist gruplar gönderdi. Yerel kaynaklara göre ilçeye yaklaşık 4 bin terörist ve düzinelerce zırhlı araç geldi. ABD güçleri PKK’lılara örtülü destek verirken, ABD uçakları da Münbiç semalarında alçak uçuş yaptı.

Terör örgütü YPG/PKK Münbiç'te sivilleri vurmaya devam ediyor
OYNAT 00:48
Terör örgütü YPG/PKK Münbiç'te sivilleri vurmaya devam ediyor
Terör örgütü YPG/PKK'nın gençleri 'zorunlu askerlik' adı altında zorla silahlı kadrosuna katma uygulamasına karşı Münbiçlilerin örgüt karşıtı gösterileri büyüyerek sürüyor. Göstericiler, alıkonmaların son bulması, 'zorunlu askerlik' uygulamasının kaldırılması ve göstericilere ateş açan teröristlerin yargılanmasını talep ediyor. Protestocuları dağıtmak için ateş açan YPG/PKK'lı teröristler ise son iki günde halk hareketine katılan çok sayıda sivili alıkoydu.
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