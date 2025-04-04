Myanmar'da bilanço ağırlaşıyor

Myanmar'da meydana gelen depremlerde ölü sayısının 3 bini geçtiği bildirildi. Ülkenin askeri yönetim yetkililerinin yaptıkları açıklamada, Miyanmar’da 28 Mart'ta meydana gelen 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde depremlerde ölenlerin ve yaralananların sayısı arttığı belirtildi. Açıklamada, depremlerde ölü sayısı 3 bin 85'e, yaralanan kişi sayısı 4 bin 715'e yükseldiği aktarıldı. Kayıp olduğu bildirilen 300'den fazla kişi için de arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında, 28 Mart'ta 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde 2 deprem meydana gelmişti. Söz konusu depremler, Myanmar'ın yanı sıra Tayland ve Çin'de de şiddetli biçimde hissedilmişti.