Myanmar'daki depremlerde 5 Çin vatandaşı öldü 13 kişi yaralandı

Çin'in Myanmar Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, depremlerden etkilenen Çin vatandaşlarıyla ilgili güncel bilgiler paylaşıldı.

Depremlerde Çin vatandaşı 5 kişinin öldüğü, 13 kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, Çin'in Myanmar'daki büyükelçiliği ve başkonsolosluğunun, ölen kişilerin yakınlarına ve afetten etkilenen diğer vatandaşlara gerekli yardım ve desteği sağladığı aktarıldı.