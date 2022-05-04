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Dünya NATO İHAsından dikkat çeken rota Türk hava sahasına girmedi
AVRUPA

NATO İHA'sından dikkat çeken rota: Türk hava sahasına girmedi

NATO'ya ait bir RQ-4 Global Hawk model İHA'nın, Türk hava sahasını kullanmaması dikkat çekti. İHA'nın, Türkiye'yi zor bir diplomatik durumda bırakmamak için Türk hava sahası üzerinden Karadeniz'e gitmediği ifade edildi.

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NATO İHAsından dikkat çeken rota: Türk hava sahasına girmedi
FlightRadar24 tarafından paylaşılan görüntü.

Savaşın başladığı günden beri Moskova ve Kiev arasında arabuluculuk çabalarını sürdüren ve Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlara katılmayan Türkiye'nin bu duruşu uluslararası kamuoyunda sık sık gündeme gelirken, Twitter'da paylaşılan bir görüntü dikkat çekti.

RQ-4 Global Hawk
RQ-4 Global Hawk

Yapılan paylaşımda, "NATO RQ-4 Global Hawk model İHA, Türkiye hava sahasına girmeden 52 bin feet yükseklikten Karadeniz'e ilerledi" ifadesine yer verildi.

TÜRK HAVA SAHASINA GİRMEDİ

Uçakların rotalarını izleyen FlightRadar24 isimli bir platformda NATO'ya ait RQ-4 Global Hawk tipi bir insansız hava aracının (İHA) rotasını Türkiye hava sahasına girmemek için uzattığı görüldü.

Yüksek irtifada uçabilen ve uzaktan kontrol edilebilen gözlem aracının rotasını Twitter üzerinden paylaşılırken, "NATO'nun İHA'sı FlightRadar242 verilerine göre Türkiye hava sahasına girmemek için garip bir rota izliyor" yorumu yapıldı.

  • İHA'nın; Türkiye'yi zor bir diplomatik durumda bırakmamak için Türk hava sahası üzerinden Karadeniz'e gitmediği belirtildi.

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