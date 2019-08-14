Dünya NATO jet krizinde Rusyayı suçladı
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NATO jet krizinde Rusya'yı suçladı

NATO, dün yaşanan jet krizinde Rus savaş uçaklarının "güvenli olmayan manevra gerçekleştirdiğini ve NATO jetlerinin uçuş yolunu kestiğini" açıkladı. NATO Sözcüsü Oana Lungescu, "NATO jetleri, Rus uçaklarını güvenli mesafeden gözetlediler ancak bir Rus savaş jeti güvenli olmayan manevra gerçekleştirerek NATO jetinin uçuş yolunu kesti" dedi.

Haber Merkezi AA
NATO savaş uçağı.
NATO savaş uçağı.

NATO Sözcüsü Oana Lungescu, dün iki adet SU-27 tipi Rus savaş uçağının eşlik ettiği Rusya'ya ait TU-214 uçağının, Baltık Denizi üzerindeki NATO hava sahasına yakın bir noktada takip edildiğini ifade etti.

TU-214'ün geçerli uçuş planı olduğunu ancak bu uçağa eşlik eden iki adet SU-27 jetinin uçuş planının gözükmediğini belirten Lungescu, SU-27'lerin sinyal gönderen cihazlarının kapalı olduğunu ve hava trafik kontrol merkeziyle iletişim kurmadıklarını kaydetti.

Lungescu, bunun üzerine, NATO'nun Baltık Hava Kontrol Misyonu'na ait iki jetin rutin bir şekilde hava araçlarını tanımlamak için havalandığına dikkati çekerek "(NATO jetleri) Rus uçaklarını güvenli mesafeden gözetlediler ancak bir Rus savaş jeti güvenli olmayan manevra gerçekleştirerek NATO jetinin uçuş yolunu kesti." diye konuştu.

Öte yandan, Lungescu, NATO'nun TU-214 uçağında kim olduğuna dair resmi bir bilgisi olmadığını vurguladı.

Rus basını, NATO’ya ait F-18 uçağının Baltık Denizi’ndeki tarafsız suların üzerinde Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun bulunduğu uçağa yaklaşmaya çalıştığı ancak Rus SU-27 uçaklarının F-18’i uzaklaştırdığını iddia etmişti.

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