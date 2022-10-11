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AVRUPA

NATO sonrası yeni plan: Ukrayna'dan bir hamle daha

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Herson, Zaporijya, Luhansk ve Donetsk bölgelerini resmen ilhak eden yasayı imzalamasının ardından Ukrayna, NATO'ya katılım ile ilgili hızlandırılmış başvuru belgesini imzalamıştı. NATO hamlesinin ardından Ukrayna'dan ikinci bir adım daha geldi.

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Haber Merkezi Diğer
NATO sonrası yeni plan: Ukraynadan bir hamle daha
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Rusya Devlet Başkanı Putin'in Herson, Zaporijya, Luhansk ve Donetsk bölgelerini resmen ilhak eden yasayı imzalamasının ardından Ukrayna, NATO'ya katılım ile ilgili hızlandırılmış başvuru belgesini imzalamıştı.

NATO hamlesinin ardından Ukrayna'dan ikinci bir adım daha geldi.

UKRAYNA'DAN ABD-İSRAİL MODELİ TEKLİFİ

Ukrayna hükümetinin Batı'ya yeni bir güvenlik anlaşması önerdiği iddia edildi. Batılı hükümetler ile Ukrayna arasında kısmen ABD'nin İsrail ile ilişkisini örnek alan bir model üzerinde durulduğu ifade edildi.

Kiev Güvenlik Sözleşmesi adı verilen planda Batılı ülkelerin yer aldığı bir koalisyondan Rusya tehdidine karşı Ukrayna için yasal bağlayıcılığı olan garantiler içeriyor. Model ayrıca, gelişmiş savunma silahlarının sağlanması ve Ukrayna ordusunun eğitilmesini de içeriyor.

Ukraynalı yetkililerin NATO eski Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen ile bir araya gelerek çalışmalar yürüttüğü belirtildi.

Rasmussen'in planın ABD'ye ve diğer önde gelen Batılı müttefiklere sunulması için geçen hafta Washington'a gittiği ileri sürüldü.

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