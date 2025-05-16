NATO'dan Putin'e İstanbul tepkisi: Çok büyük bir hata yaptı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'nin ev sahipliğinde Rusya ile Ukrayna arasında düzenlenen barış müzakerelerine düşük seviyeli bir heyet göndermesini "hata" olarak değerlenirdi.
İstanbul barış müzakereleriyle ilgili bir soru üzerine Rutte, "Putin, İstanbul'a düşük seviyeli heyet göndererek hata yaptı." yanıtını verdi.
"Barış istemek konusunda ciddi olmalı"
Rutte, Ukrayna'nın masada bulunmasını ise "çok iyi" olarak nitelendirerek "Ateşkes müzakereleri için gerçekten istekli bir heyet gönderdi." değerlendirmesinde bulundu.
ABD'nin oynadığı rolden de memnuniyetini dile getiren Rutte, "Başkan Donald Trump'ın (savaşı) çıkmazdan kurtarması ve tüm bunlarda açıkça öncülük etmesi çok önemli ve son derece faydalı." değerlendirmesinde bulundu.