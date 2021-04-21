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Dünya NATOdan Rus askeri uçaklarına önleme
AVRUPA

NATO'dan Rus askeri uçaklarına önleme

NATO'ya bağlı savaş uçakları, Baltık Denizi üzerinde Rus askeri uçaklarına önleme yaptı. NATO'dan yapılan açıklamaya göre, önleme sonrası Rusya'ya ait Tu-160 tipi iki bombardıman uçağı ile bunlara eşlik eden Su-27 tipi ve Su-35 tipi savaş uçakları uluslararası hava sahasında kaldığı 3 saatin ardından Rus hava sahasına döndü.

Haber Merkezi AA
NATOdan Rus askeri uçaklarına önleme
(Arşiv)

NATO'dan yapılan açıklamaya göre, NATO radarları dün Baltık Denizi üzerinde kime ait olduğu belirlenemeyen uçaklar tespit etti.

Bunun üzerine NATO'nun Almanya'daki Birleşik Hava Operasyonları Merkezi, Baltık bölgesindeki müttefik savaş uçaklarının havalanmasını istedi.

Uçuş planı verilmeyince havalandılar

Estonya, Litvanya ve Polonya'daki NATO uçakları, uçuş planı vermeyen ve bazıları radar sinyalleriyle tanımlanamayan uçakları takip ve önleme için havalandı. NATO uçaklarının Almanya, İtalya ve Polonya'ya ait savaş jetleri olduğu bildirildi.

Rus uçakları 3 saat sonra döndü

NATO, Rusya'ya ait Tu-160 tipi iki bombardıman uçağı ile bunlara eşlik eden Su-27 tipi ve Su-35 tipi savaş uçaklarının Baltık Denizi üzerinde uçtuğunu belirledi.

Rus bombardıman uçaklarının uluslararası hava sahasında kaldığı 3 saatin ardından Rus hava sahasına döndükleri kaydedildi.

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