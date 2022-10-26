Dünya NATOdan Rusya ve İrana uyarılar
AVRUPA

NATO'dan Rusya ve İran'a uyarılar

Stoltenberg, Adriyatik'te bulunan ABD'ye ait George H.W. Bush uçak gemisini ziyaret etti ve burada basına açıklama yaptı.

"Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, başarısızlıklarına muharebe alanında daha fazla saldırganlıkla karşılık verdiğini" dile getiren Stoltenberg, Rusya'nın sivillere, yerleşim alanlarına ve sivil altyapıya saldırılar düzenlediğini ifade etti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
NATOdan Rusya ve İrana uyarılar
Arşiv

Stoltenberg, Adriyatik'te bulunan ABD'ye ait George H.W. Bush uçak gemisini ziyaret etti ve burada basına açıklama yaptı.

AA'da yer verilen habere göre, konuşmasında, Ukrayna'daki savaşa değinen Stoltenberg, savaşın çok önemli bir aşamada olduğunu söyledi.

"Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, başarısızlıklarına muharebe alanında daha fazla saldırganlıkla karşılık verdiğini" dile getiren Stoltenberg, Rusya'nın sivillere, yerleşim alanlarına ve sivil altyapıya saldırılar düzenlediğini ifade ederek, şunları aktardı:

"Rusya şimdi de Ukrayna'nın kendi topraklarında radyolojik kirli bomba kullanmaya hazırlandığı şeklinde yanlış iddialarda bulunuyor. NATO müttefikleri, çok açık şekilde yanlış olduğu görülen bu suçlamayı reddetmektedir. Rusya, sıklıkla kendi yapmaya niyetlendikleri şeylerle başkalarını suçluyor. Bunun örneğini Suriye'den Ukrayna'ya daha önce de gördük. Rusya gerginliği daha da tırmandırmak için sahte bahaneler kullanmamalı. Dünya bunları yakından izliyor."

Jens Stoltenberg, İran'a da değinerek, son günlerde İran'ın Rusya'ya askeri yardımda bulunduğunu gördüklerini vurguladı.

"Bu kabul edilemez" diyen Stoltenberg, Rusya'ya hiçbir ülkenin yardım etmemesi gerektiğini belirtti.

Stoltenberg, bazı NATO ülkeleriyle AB'nin, İran'a yaptırım uygulamasını memnuniyetle karşıladığını kaydetti.

George H.W. Bush uçak gemisindeki incelemelerini de değerlendiren Stoltenberg, geminin NATO komutasında "Neptune Strike 2022" tatbikatı kapsamındaki bir görev grubuna liderlik ettiğini dile getirdi.

NATO'nun "Neptune Strike 2022" tatbikatına 24 NATO ülkesiyle NATO ortakları İsveç ve Finlandiya'dan 80'den fazla savaş uçağı, 14 gemi, yaklaşık 6 bin asker katılıyor.

NATO: Tüm kanıtlar İran'ın Rusya'ya İHA sağladığını gösteriyor
DÜNYA
NATO: Tüm kanıtlar İran'ın Rusya'ya İHA sağladığını gösteriyor
Beş aydaikinci kez kayboldu

Beş ayda
ikinci kez kayboldu

​Akıllı saatin şarjı bitince polis harekete geçti.
Şafak vaktiDEAŞ operasyonu

Şafak vakti
DEAŞ operasyonu

​Demir kapılar kırılıp çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Yedi ildeNefes-2 Operasyonu

Yedi ilde
'Nefes-2 Operasyonu'

Dokuz suç grubuna yönelik gerçekleştiriliyor.

​Polis gizli tanığın itirafı sonrası harekete geçti.

​'1 Milyon Konut Arsası' ile ilgili detaylar belli oldu.

​Meteoroloji üç bölge için uyarıda bulundu.

​Müslümanlara yönelik küresel nefret ABD'den yayılıyor.

​Yeni bir şehircilik atılımını başlattık.

​'Sağcı istemiyorsanız masaya davet etmeyin kardeşim'

​Askere düşmanlık düşmana askerliktir.

​Türk savunması emin ellerde.

​Ekim sonunu görebilecek mi?

​Bakan Nureddin Nebati genel müdürlerle bir araya geldi.

​Beş yıllık mühendislik çalışmasının meyvesi.

​Yeni düzenleme haksız rekabetin ve tekelleşmenin önüne geçecek.

​Randevu sorunu bitiyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.