NATO'dan savaş ilanı gibi karar: Ukrayna'ya 40 milyar dolardan fazla askeri yardım sözü

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün (NATO) 75'inci yıl zirvesi için gerçekleştirilen resmi tören, birçok ülkenin başkanlarının iştirak etmesiyle gerçekleştirildi.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleştirilen NATO Atlantik Konseyi Devlet ve Hükümet Başkanları Oturumu'nda, Gazze'de yaşanan insani kriz ve Ukrayna-Rusya savaşına da değinildi.





Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky de zirvenin davetlileri arasındaydı.









Zirve'nin sonuç bildirgesi yayınlandı





Washington'da yapılan NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nin sonuç bildirgesi yayınlandı.





Zirvede 32 üye ülke, Ukrayna'nın gelecekte NATO üyesi olması için "geri dönülemez bir yola girildiği" üzerinde uzlaşılırken üyelik için bir tarih belirlenmedi.





"Bunu kendi güvenliğimiz için yapıyoruz"





Birlik aynı zamanda Ukrayna'ya gelecek yıl için, ilk kez Amerikan F-16 savaş uçakları da dahil olmak üzere yaklaşık 43,3 milyar dolarlık askeri yardım sözü verdi.





NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Ukrayna'ya desteğimiz bir hayırseverlik işi değil, bunu kendi güvenliğimiz için yapıyoruz." dedi.





"En büyük tehdit Rusya"





NATO Zirvesi'nin birinci gündem maddesi, Rusya'nın Şubat 2022'de başlayan Ukrayna işgali oldu.





Tüm üye ülkelerin kabul ettiği zirve sonuç bildirgesinde, Rusya'nın birliğin güvenliğine "en büyük ve doğrudan tehdit" olduğu vurgulandı.





4 Nisan 1949'da aralarında ABD, İngiltere, Kanada ve Fransa'nın da bulunduğu 12 ülke tarafından kurulan NATO'nun kuruluş hedefi, Rusya'nın da aralarında olduğu bir grup eski komünist cumhuriyetin oluşturduğu Sovyetler Birliği'nin Avrupa'da genişlemesini engellemek amacıyla bir blok oluşturmaktı.





"F-16 uçakları bu yaz kullanımda olacak"





ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Amerikan yapımı F-16 savaş uçaklarının Danimarka ve Hollanda'dan Ukrayna'ya sevkiyat sürecinin başladığını ve uçakların "bu yaz kullanımda olacağını" açıkladı.





Ukrayna savaşın başından bu yana gelişmiş savaş uçakları talep ediyor. F-16'lar Kiev'in bu talebine verilen ilk olumlu yanıt olacak.





Üye ülkeler, Ukrayna ordusunun eğitimi ve askeri yardımların koordinasyonu için özel bir birlik kurulmasında da uzlaştı.





Üyelik tarihi verilmedi





Zirvede Ukrayna'nın son aylarda "gerekli demokratik, ekonomik ve güvenlik reformları konusunda somut adımlar attığı" vurgulandı ancak resmi üyelik davetinin sadece "gerekli koşullar sağlandığında" gönderilebileceği belirtildi.





Sonuç bildirgesinde "Ukrayna bu hayati adımları atarken, ülkeyi NATO üyeliği de dahil olmak üzere Avrupa-Atlantik entegrasyonu için girdiği geri döndürülemez yolda destekleyeceğiz" ifadesi kullanıldı.





Starmer destek sözü verdi





Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky zirvede, İngiltere'nin yeni başbakanı Keir Starmer da dahil olmak üzere birçok dünya lideri ile görüştü.





Starmer, Zelensky'e İngiltere'deki hükümet değişikliğine rağmen Ukrayna'ya destekte bir değişim yaşanmayacağı sözü verdi.





Rusya tepki gösterdi





Ukrayna'ya Amerikan F-16 savaş uçaklarının gönderileceğinin açıklamasına beklendiği gibi Rusya'dan sert tepki geldi.





Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Tass haber ajansına yaptığı açıklamada "Bu Washington'ın savaş çetesinin başını çektiğinin kanıtı." dedi.











