NATO’dan Türkiye’ye destek

Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştiren NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile biraraya geldi. İstanbul’daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’ndeki görüşme sonrası ikili ortak basın toplantısı düzenledi.

Stoltenberg, devam eden Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin Bakan Çavuşoğlu ile değerlendirmelerde bulunduklarını belirterek, Türkiye’nin NATO ittifakının çok güçlü bir üyesi olduğunu söyledi. Stoltenberg, “NATO üyelerinden hiçbiri Türkiye kadar Orta Doğu’dan gelen saldırılara maruz kalmadı. Suriye’de tutulan DEAŞ savaşçılarının orada kalmasını sağlamak için çözüm bulunmalı. DEAŞ ile yapılan mücadelede elde edilen ilerleme, büyük ölçüde Türkiye’nin katkılarıyla sağlandı” dedi.

BİZİ GÜVENLİ KILIYORSUNUZ

Türkiye’nin terörle mücadelede önemli bir ülke olduğunun altını çizen Stoltenberg, DEAŞ ile mücadelede Türkiye’nin sağladığı katkılara dikkati çekti. Stoltenberg, “NATO müttefikleri Türkiye’yi desteklemeye devam edecektir. Türkiye hepimiz için önemli bir mücadelenin ön cephesinde yer alıyor. NATO, Türkiye’nin ne kadar büyük bir müttefik olduğunun farkındadır ve her zaman ortak güvenliğimiz için yapılan iş birliği çalışmalarıyla da bizi daha güvenli kılıyorsunuz. Biz, sadece Türkiye’yi korumak için değil, kendimizi de korumak için burada bulunuyoruz” diye konuştu.

ENDİŞE DEMEK YETMEZ

Bakan Çavuşoğlu ise “Güvenliğin bölünmezliği ilkesi çerçevesinde müttefiklerimizin de bizimle dayanışma sergilemesi en doğal ve en meşru beklentimizdir. ‘Türkiye’nin meşru endişelerini anlıyoruz.’ demek yetmez, bu dayanışmayı açık, net şekilde görmek istiyoruz” diyerek, birlik üyesi ülkelerden beklentisini açıkça dile getirdi. Barış Pınarı Harekatı ile ilgili uluslararası camiayı bilgilendirdiklerini belirten Çavuşoğlu, şunları söyledi:

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BU İKİ YÜZLÜLÜKTÜR

“Uluslararası hukuktan kaynaklanan hakkımız olduğunu da açıkça ifade ettik. Yani burada hem ‘meşru’ diyeceksiniz ama yapılan harekata karşı geleceksiniz. Harekat kime karşı? Bir terör örgütüne karşı. Bu terör örgütüyle sizin sahadaki angajmanınız olabilir. Bu benim problemim değil. Bu terör örgütüne silah verdiniz, eğittiniz, bu da benim problemim değil. Esasen bu senin iki yüzlülüğündür. Yani destek veren ülkeler için söylüyorum.”

Kararlıyız hedefimiz teröristler

Jens Stoltenberg ve Mevlüt nÇavuşoğlu

Çavuşoğlu, insani konularda Türkiye’nin hassasiyetine işaret ederek, “Operasyonumuz sadece teröristleri hedef alıyor. Buradaki kara propagandalara karşı da cevabımız var. Bize inanmıyorlarsa sahadaki Hristiyanların ve diğer Arapların ve azınlıkların çığlığını, muhalefet dahil Suriye toplumunun çığlığını herkesin duyması gerekiyor. Ama maalesef, başını birkaç ülkenin çektiği bir süreçten dolayı birçok ülke kendi düşüncesini de özgürce söylemiyor. Biz kararlıyız, hedefimiz teröristler. Sonuna kadar bu teröristleri temizlemek için ne gerekiyorsa yapacağız ama insani konularda da o kadar hassasız” dedi.

BM yetkilisi haddini aştı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, BM İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi (OCHA) Bölgesel İnsani Koordinatörü Panos Moumtzis'in Suriye'de oluşturulacak güvenli bölge ile Srebrenitsa soykırımı arasında ilişki kuran ifadelerini şiddetle kınadı. Türkiye'nin, 4 milyona yakın Suriyeli'yi barındırdığını hatırlatan Aksoy, "Ülkemizin Suriye halkına yardımlarını en iyi bilmesi gereken Bölgesel Koordinatör'ün haddini aşarak yaptığı bu sorumsuz açıklamaya tepkimiz BM'deki muhataplarımıza iletilmiştir" dedi.



