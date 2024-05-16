‘Nekbe’ için oturma eylemi

Filistin Dayanışma Platformu Sözcüsü Aziz Oğuzhan Karaman, “Büyük felaket Nekbe'yi daha bilinir kılmak için bugün buradayız. Biz bu soykırıma sessiz kalmadığımızı dünyanın farklı ülkelerinde protestolara katılan insanlar ile eş zamanlı olarak yapıyor ve suçlarını yüzlerine haykırıyoruz” dedi. MazlumDer Ankara Şube Başkanı Osman Yurt da “Nekbe, İsrail tarafından Filistinlilerin sistemli bir şekilde yurtlarından çıkarılmasıdır. İsrail’e, bütün gelişmiş silahlarına ve dünyanın kalpsiz en gelişmiş devletlerine karşı, 7 aydır destansı bir mücadele veren, teslim olmayan Gazze’nin kahramanlarını selamlıyoruz” dedi.