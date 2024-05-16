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Dünya

‘Nekbe’ için oturma eylemi

Felaket günü olarak bilinen Nekbe'yi İsrail'in kuruluş yıl dönümünü protesto etmek amacıyla ABD Büyükelçiliği önünde bir araya gelen vatandaşlar oturma eylemi gerçekleştirdi.

Oğuzhan Ürüşan
04:00 - 16/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 02:41 - 16/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Filistin Dayanışma Platformu Sözcüsü Aziz Oğuzhan Karaman, “Büyük felaket Nekbe'yi daha bilinir kılmak için bugün buradayız. Biz bu soykırıma sessiz kalmadığımızı dünyanın farklı ülkelerinde protestolara katılan insanlar ile eş zamanlı olarak yapıyor ve suçlarını yüzlerine haykırıyoruz” dedi. MazlumDer Ankara Şube Başkanı Osman Yurt da “Nekbe, İsrail tarafından Filistinlilerin sistemli bir şekilde yurtlarından çıkarılmasıdır. İsrail’e, bütün gelişmiş silahlarına ve dünyanın kalpsiz en gelişmiş devletlerine karşı, 7 aydır destansı bir mücadele veren, teslim olmayan Gazze’nin kahramanlarını selamlıyoruz” dedi.



#Nekbe
#Filistin
#ABD
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