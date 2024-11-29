Netanyahu ağzındaki baklayı çıkardı: Lübnan'da ateşkesi neden kabul ettiklerini açıkladı

Terör devleti İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze’de esir takasını sağlamak için geçici bir ateşkese hazır olduğunu ancak saldırıları tamamen durduracak bir anlaşmayı kabul etmeyeceğini söyledi. Gazze'de hedeflerinin 'ortadan kaldırmak' olduğunu söyleyen 'Gazze kasabı' Lübnan’da sağlanan ateşkesi 'tam olarak hedeflerine ulaştıkları' için kabul ettiklerini belirtti.
Lübnan'la ateşkes yapan terör devleti İsrail'in
'deki soykırımı sürüyor.
Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının
yükseldi.
İsrail Başbakanı
ise Kanal 14’e verdiği röportajda, ABD ve Fransa arabuluculuğunda Lübnan'da sağlanan ateşkese ve Gazze'deki esir takası ile olası ateşkes görüşmelerine dair açıklamalarda bulundu.
'Gazze kasabı' Netanyahu, Gazze’de saldırıların tamamen durdurulmasını içeren bir anlaşmayı reddettiğini ancak esirlerin serbest bırakılmasını sağlamak için geçici bir ateşkese hazır olduğunu belirtti.
Hamas’la esir takası için koşulların önemli ölçüde iyileştiğini öne süren Netanyahu, saldırılara yalnızca
ifade etti.
"Ortadan kaldırmayı hedefliyoruz"
Lübnan’daki durumun Gazze’den farklı olduğunu vurgulayan Netanyahu, İsrail’in
hedeflerken Hizbullah’ın yeniden silahlanmasını engellemeye çalıştığını söyledi.
Lübnan’da sağlanan ateşkesi "tam olarak hedeflerine ulaştıkları" için kabul ettiklerini belirten Netanyahu, ateşkesin kısa sürebileceğini dile getirdi.
Hizbullah’ın ateşkesi bozması durumunda İsrail ordusunun “şiddetli” bir saldırıya hazır olması talimatını verdiğini ekleyen Netanyahu
"Anlaşma ciddi şekilde ihlal edilirse, orduya sert bir savaşa hazırlanmaları talimatını verdim"
dedi.
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