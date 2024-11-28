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Savaş uçakları havalandı: İsrail Lübnan’ın güneyini vurdu

Savaş uçakları havalandı: İsrail Lübnan’ın güneyini vurdu

17:5328/11/2024, Perşembe
G: 28/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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İsrail bölgede konuşlu askerlerini henüz geri çekmedi.
İsrail bölgede konuşlu askerlerini henüz geri çekmedi.

Ateşkesin ikinci gününde işgalci İsrail, Lübnan’ın güneyine savaş uçaklarıyla hava saldırısı düzenledi. Siyonist İsrail ordusu, hedef alınan konumda orta menzilli roketlerle faaliyet tespit edildiğini söyledi.

Lübnan’da ateşkesin yürürlüğe girmesinin henüz ikinci günüde işgalci İsrail, Lübnan’ın güneyine saldırdı. İsrail Savunma Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, Hizbullah’ın tesisinde orta menzilli roketlerle tehdit fark edildiğini iddia edildi.


Ateşkes ihlal edildi iddiası

Saldırıyla tehdidin ortadan kaldırdığı öne sürülen açıklamada, İsrail askerlerinin Lübnan’ın güneyinde konuşlanmış durumda olduğu ve ateşkes anlaşmasının ihlal edilmesini engellenmek için harekete geçtiği bildirildi.




#İsrail
#Lübnan
#Gazze
#Filistin

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