Savaş uçakları havalandı: İsrail Lübnan’ın güneyini vurdu

Lübnan’da ateşkesin yürürlüğe girmesinin henüz ikinci günüde işgalci İsrail, Lübnan’ın güneyine saldırdı. İsrail Savunma Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, Hizbullah’ın tesisinde orta menzilli roketlerle tehdit fark edildiğini iddia edildi.

Saldırıyla tehdidin ortadan kaldırdığı öne sürülen açıklamada, İsrail askerlerinin Lübnan’ın güneyinde konuşlanmış durumda olduğu ve ateşkes anlaşmasının ihlal edilmesini engellenmek için harekete geçtiği bildirildi.