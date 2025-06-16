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Netanyahu'dan 'ölü ABD'ye tehdit: Bugün Tel Aviv, yarın New York

Netanyahu'dan 'ölü ABD'ye tehdit: Bugün Tel Aviv, yarın New York

20:3216/06/2025, Pazartesi
G: 16/06/2025, Pazartesi
AA
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Netanyahu, İran ile savaşa fiili olarak dahil olmayan Trump yönetimini sık sık hedef alıyor.
Netanyahu, İran ile savaşa fiili olarak dahil olmayan Trump yönetimini sık sık hedef alıyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran ile savaşa henüz dahil olmayan ABD'yi üstü kapalı tehdit etti. "Bugün Tel Aviv, yarın New York." diyen Netanyahu, "'Önce Amerika' mottosunu anlıyorum, ancak 'Ölü Amerika'yı anlamıyorum. Bu insanlar (İran) bunu istiyorlar." ifadelerini kullandı.

Amerikan ABC News kanalına bir röportaj veren İsrail Başbakanı Netanyahu, İran lideri Hamaney'e suikast iddiası konusunda net bir değerlendirme yaptı.

Netanyahu, ABD Başkan Donald Trump'ın "İran liderine suikast planını, çatışmayı tırmandıracağı endişesiyle reddettiği" yönündeki haberlerin sorulması üzerine, "Bu, çatışmayı tırmandırmayacak, çatışmayı sona erdirecek." yanıtını verdi.

İsrail Başbakanı, Hamaney'i hedef alıp almayacakları sorusuna ise, "İsrail yapması gereken şeyi yapıyor." diye karşılık verdi.

"Hitler'in nükleer takımı"

İran'ın en önde gelen nükleer bilim adamlarını hedef aldıklarını da anlatan Netanyahu, "Onlar açıkçası Hitler'in nükleer takımıydı." yorumunu yaptı.

'Ölü ABD'ye tehdit: Bugün Tel Aviv, yarın New York

Netanyahu, ABD'nin en büyük çıkarının İsrail'i desteklemek olduğunu da savunarak, "Bugün Tel Aviv, yarın New York. 'Önce Amerika' mottosunu anlıyorum, ancak 'Ölü Amerika'yı anlamıyorum. Bu insanlar (İran) bunu istiyorlar." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump'ın, İsrail'in, İran lideri Hamaney'e suikast düzenleme isteğini "tansiyonu daha da artıracağı" gerekçesiyle reddettiği bildirilmişti.



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