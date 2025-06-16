Netanyahu'dan 'ölü ABD'ye tehdit: Bugün Tel Aviv, yarın New York

Netanyahu, ABD'nin en büyük çıkarının İsrail'i desteklemek olduğunu da savunarak, "Bugün Tel Aviv, yarın New York. 'Önce Amerika' mottosunu anlıyorum, ancak 'Ölü Amerika'yı anlamıyorum. Bu insanlar (İran) bunu istiyorlar." ifadelerini kullandı.