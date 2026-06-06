Netanyahu’ya yeni rakip Eisenkot

İsrail’in Kanal 12 televizyonunca yayınlanan son ankete göre, katılımcıların yüzde 38’i Eisenkot’u başbakanlık için en uygun isim olarak görürken, Netanyahu’ya destek verenlerin oranı yüzde 35’te kaldı. Böylece Eisenkot, ilk kez bir kamuoyu araştırmasında Netanyahu’nun önüne geçmiş oldu. Anket sonuçları, Eisenkot’un liderliğini üstlendiği Yaşar Partisi’nin de siyasi gücünü artırdığını ortaya koydu. Araştırmaya göre parti, bugün seçim yapılması halinde İsrail parlamentosu Knesset’te 19 sandalye kazanabilecek bir desteğe sahip. İsrail’de mevcut Knesset’in görev süresi Ekim 2026’da sona eriyor. Ülkede genel seçimlerin eylül ortasında ya da ekim ayı sonunda yapılması bekleniyor.