Dünya New Yorkta koronavirüs nedeniyle zorunlu olmayan tüm iş yerleri kapanacak
KORONAVİRÜS

New York'ta koronavirüs nedeniyle zorunlu olmayan tüm iş yerleri kapanacak

New York Valisi Andrew Cuomo, koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında eczane ve marketler gibi zorunlu olanların dışındaki bütün iş yerlerinin kapanması emrini verdi.

Haber Merkezi AA
New York
New York

New York Valisi Andrew Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, ABD'de en fazla vaka sayısının görüldüğü New York'ta açık kalması zorunlu olmayan iş yerlerinin kapanması için emir verdi, halktan zorunlu kalmadıkları sürece evlerinden ayrılmamalarını istedi ve tüm toplantıların yasaklandığını duyurdu.

Koronavirüs testinin nasıl yapıldığı fotoğraflara yansıdı
FOTOĞRAF 8
Title
Koronavirüs test merkezinde sağlık çalışanları ile birlikte ulusal muhafızlarda görev alıyor.
Title
Araçlar tek tek durdurularak kişilerin test yapmalarına yardımcı oluyorlar.
Title
Koronavirüs testi burnun içinden alınan örnekle yapılıyor.
Title
Title
Title
Title
Title
Koronavirüs testinin nasıl yapıldığı fotoğraflara yansıdı
Amerika Birleşik Devletleri'nde New York'ta koronavirüs test merkezinin fotoğrafları çekildi. Neredeyse yüz sağlık çalışanı, üniformalı ulusal muhafızlar, insanların koronavirüs testlerini yapmalarına yardımcı oluyor.

Suni solunum cihazlarına, savaş dönemlerindeki füze ihtiyacı kadar ihtiyaç var

2'nci Dünya Savaşı sırasında füzeler ne anlama geliyorsa, şu an suni solunum cihazlarına da o kadar ihtiyaç duyulduğuna dikkati çeken Vali Cuomo, hastanelerde kritik olmayan ameliyatların ise askıya alınacağını söyledi.

Emekli sağlık çalışanlarına da ihtiyaç duyulduğunu belirten Cuomo, ev sahiplerinin ise 90 gün boyunca kirasını ödeyemeyenleri evlerinden çıkarmaması için talimat verdi.

Andrew Cuomo ayrıca, yatırım bankası Goldman Sachs'in New York halkına 100 bin maske bağışladığını söyledi.

ABD'deki yeni tip koronavirüs vakalarının yaklaşık yüzde 50'si New York'ta bulunuyor ve eyaletteki vaka sayısı da 7 bini geçti.

ABD genelinde ise vaka sayısı 14 bin 250'ye ulaşırken, virüs nedeniyle şu ana kadar 205 kişi hayatını kaybetti.

ABD koronavirüse karşı nükleer savaş planını devreye sokacak
DÜNYA
ABD koronavirüse karşı nükleer savaş planını devreye sokacak
İtalyada ordu sokağa çıkıyor

İtalya'da ordu
sokağa çıkıyor

​Koronavirüs ile ülke çapında mücadele ediliyor.
AŞTİde panik anları

AŞTİ'de panik anları

​Yolcu İngiltere'den geldiğini söyleyince ortalık karıştı...
Fiyatları arttırmayacaklar

Fiyatları arttırmayacaklar

Bakanlık açıkladı: 8 kolonya üreticisi taahhüt etti.
'Darbe'den tahliye

'Darbe'den tahliye

​Kavala'nın tutukluluğu devam edecek.
Meclise böyle geldi

Meclise böyle geldi

​Bulgar liderin koruyucu kıyafeti dikkat çekti.
Fıkra gibi

Fıkra gibi

​Sokağa çıkma yasağının uygulandığı Fransa'da polis evsizlere ceza kesti.
Cadde ve <br>meydanlar yıkandı

Cadde ve
meydanlar yıkandı

GiresunBelediyesi bu çalışmalarını vatandaşların yoğun bulunduğu cadde ve sokaklara dataşıdı.
Tüm belediyelere talimat

Tüm belediyelere talimat

​​Vatandaşın suyu kesilmeyecek, kiracıdan kira alınmayacak.
Konya BB öğrenciler için eğitici filmler yayınlıyor

Konya BB öğrenciler için eğitici filmler yayınlıyor

50 bölümlük “Bilim Bakalım" filmleri yayınlanıyor.
Dikkat çeken ayrıntı

Dikkat çeken ayrıntı

​Trump'ın notları şaşırttı.
Hüzünlü cuma

Hüzünlü cuma

Kapıya kadar gelip geri dönmek zorunda kaldılar.
Sınavlara<br>korona arası

Sınavlara
korona arası

​Bakan Selçuk iki sınavın daha ertelendiğini duyurdu.
Koronavirüse karşı ücretsiz çalışırız

Koronavirüse karşı ücretsiz çalışırız

​İBB'nin işten çıkardığı 8 sağlıkçıdan devlete açık çağrı.
Sosyal izolasyon hayatı<br> internete taşıdı

Sosyal izolasyon hayatı
internete taşıdı

Online ders, spor, konser, safari, hatta cenazeler dahi revaçta.
Test sonucu açıklandı

Test sonucu açıklandı

Merih Demiral'ın sağlık durumu belli oldu.
Ölü sayısı bini geçti

Ölü sayısı bini geçti

​İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı hızla artıyor.
ABD'de salgına karşı askeri darbe planı

ABD'de salgına karşı askeri darbe planı

Pentagon, koronavirüse karşı nükleer savaş planına geçiyor​.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.