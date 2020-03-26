New York'ta koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılanların sayısı bir günde yüzde 40 arttı

Ekonomi

Ulaştırma Bakanlığından Kanal İstanbul açıklaması

Ulaştırma Bakanlığı: "Türkiye Cumhuriyeti, salgın ile mücadele ederken üretim ve yatırımları da yapabilecek güçtedir.Kanal İstanbul projesi ile ilgili çalışmalar da elbette devam etmekte olup, bugün proje ihalesi yapılan iki tarihi köprünün taşınması veya yerinde korunması işi de önceden belirlenmiş bir sürecin bir parçasıdır. Ülkemizin salgınla mücadele ettiği bu dönemde yatırım ve üretimin durdurulmasının istenmesi, yapılan bir proje ihalesi üzerinden siyasi fırsatçılık yapmak, milletimize Koronavirüsten daha çok zarar vermektedir."