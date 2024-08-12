Nijer'de aşırı yağışlar 94 can aldı

Sivil Savunma Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, haziranda başlayan şiddetli yağışlardan 135 bin 156 kişinin etkilendiği bildirildi.

Açıklamada, sağanağın neden olduğu sel ve toprak kaymalarında 94 kişinin yaşamını yitirdiği, binlerce kişinin de evsiz kaldığı belirtildi.