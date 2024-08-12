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Dünya

Nijer'de aşırı yağışlar 94 can aldı

Nijer'de hazirandan bu yana devam eden aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 94'e yükseldi.

14:06 - 12/08/2024 Pazartesi
AA
Ölü sayısı 6 Ağustos'ta 77 olarak duyurulmuştu.
Ölü sayısı 6 Ağustos'ta 77 olarak duyurulmuştu.

Sivil Savunma Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, haziranda başlayan şiddetli yağışlardan 135 bin 156 kişinin etkilendiği bildirildi.


Açıklamada, sağanağın neden olduğu sel ve toprak kaymalarında 94 kişinin yaşamını yitirdiği, binlerce kişinin de evsiz kaldığı belirtildi.


Ne olmuştu?

Ölü sayısı 6 Ağustos'ta 77 olarak duyurulmuştu.


Nijer'de haziranda başlayan yağış dönemi eylülde sona eriyor. Geçen yıl 137 bin 797 kişinin etkilendiği şiddetli yağışlar nedeniyle 41 kişi hayatını kaybetmiş, 53 kişi de yaralanmıştı.

#Nijer
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#YAĞIŞ
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